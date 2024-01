Sikeres volt a futós évbúcsúztató Nagymegyeren

A résztvevők erőnlétük függvényében hat különböző hosszúságú távon (200, 400 méter, 1, 3, 6 és 9 kilométer) álltak rajthoz. A legapróbbakra futás közben természetesen szüleik is ügyeltek. Örömfutásról lévén szó, időt nem mértek, győzteseket sem hirdettek.

„Lamatsch János vezetésével ismét nálunk viziteltek a tatai Sprint Futóklub tagjai, de Győrből is érkeztek futóbarátok. A rajtot megelőzően a bősi, a nádszegi, a nyárasdi, a peredi futóklub tagjai melegítettek. Ismét rajthoz állt rendezvényünkön az ismert dunamocsi maratonfutó és futónagykövet, Kele Géza. Összesen 175 résztvevőt vettünk nyilvántartásba. Őket városunk polgármestere, Soóky Marián üdvözölte. 130 felnőtt és 40 gyermek futott, kocogott, sétált a leköszönő évet jó hangulatban záró rendezvényünkön, melyen a novemberi útfutással ellentétben az időjárás is a szebbik arcát mutatta. Érdekes módon a legtöbben, 60-an a leghosszabb versenytávon tesztelték felkészültségüket. A legkevesebben, szám szerint 30-an, a három kilométert választották. Minden célba futót éremmel jutalmaztunk. Meglepetésre nagy keletje volt az E75-ös (út)futásról fennmaradt egyedi befutóéremnek. Akik a rajtdíjat is befizették, a futóérem és a frissítő mellé bónuszként belépőjegyet kaptak a termálfürdőbe. 100-an az örömfutást követően lazítottak a medencékben, mintegy harmincan majd az idei év első felében élnek a lehetőséggel. A visszatérők sokasága, a pozitív visszajelzések azt igazolják, hogy szervezésből, szíves vendéglátásból, a lelkes szervezőgárdának köszönhetően, újfent jelesre vizsgáztunk. Ami engem illet, a felgyülemlett adrenalintól csak mozgással voltam képes megszabadulni. Elköszöntem a vendégektől és futni indultam” – összegezte lapunknak az óévbúcsúztató örömfutás tényeit a főszervező Vörös Róbert, a Nagymegyeri Futóklub elnöke.