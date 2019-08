Sikeres díjlovaglás, jön a fogathajtás

A Donau Bohemia Trophy szlovákiai állomásán a négy résztvevő ország, Ausztria, Magyarország, Csehország és Szlovákia lovasbalettezői is balesetmentesen teljesítették programjaikat, két napon át reggel kilenctől délután hatig. „50 lovas páros szerepelt a versenyen, összesen mintegy 120 rajtot láthattunk. Minden benevezett megérkezett. Nagyon elégedettek voltak a körülményekkel, amit a szombati, éjjelbe nyúló mulatságon is megerősítettek. Azzal váltunk el, hogy a hagyományos tavaszi versenyen újra találkozunk – tájékoztatta lapunkat Czajlik Zsuzsanna versenytitkár, aki maga is részt vett a versenyen. – Egyébként is azt tartom, hogy senki sem próféta a saját hazájában, inkább a szervezési kötelezettségeimre figyeltem. Sajnos a lovam lesántult a versenyen, már kezelik az ínhúzódását. Így nem tudtam azt a teljesítményt nyújtani, amit szerettem volna.”

Hosszas pihenésre – szervezői fronton – azonban nincs lehetőség, a hétvégén nemzetközi fogathajtó versenyre kerül sor Dunatőkésen. Pénteken (9.00) a díjhajtás, szombaton (10.00) a maratonhajtás, vasárnap (11.00) az akadályhajtás szerepel a műsorban. „Cseh, magyar, szlovákiai és lengyel versenyzőink már biztosan lesznek, sőt, egzotikumként Chiléből is érkeznek fogathajtók, akik Magyarországon készülnek a Világkupára, és sikerült a programjukba beilleszteni a dunatőkési versenyt is – árulta el Czajlik Zsuzsanna. – Kétcsillagos viadalról van szó, amelyen a nemzetközi kategória mellett nemzeti, A és B régiós versenyt is rendezünk, amelyen főleg a nagyhatalomnak számító magyarországi fogathajtók viszik majd a prímet.”