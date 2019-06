Šatan indul a hokiszövetség elnöki posztjáért

„A múlt héten Martin Kohút, a szövetség leköszönő elnöke javasolta, hogy vegyem át a helyét. Több klub képviselői is erre kértek, s úgy döntöttem, elfogadom a felkérést – jelentette be tegnapi rövid sajtótájékoztatóján Šatan. – Természetesen nem egyedül akarok belevágni a feladatba, hanem egy olyan csapattal, amely előbbre tudja vinni a szlovák hokit. Kulcsfontosságúnak tartom az akadémiák alapítását és fejlesztését, hogy olyan körülményeket teremtsünk a jégkorongozóknak, amely a profi szintre nem eljutók esetében is biztosítja, hogy a társadalom hasznos tagjaivá váljanak.”

Šatan a kongresszusig már nem tartja lehetségesnek, hogy végiglátogassa a klubokat – megválasztása esetén ezt ősszel tervezi, hogy azután egy komplex víziót vázolhasson fel, akár tízéves távlatban.

„Az elnöki poszt nagyobb kihívás, mint a főmenedzserség volt. Egészen jó irányban halad a szlovák hoki, némely projekteket mindenképp folytatni kell. Szerintem a külföldi szakemberek is előbbre vitték a dolgokat” – mondta Šatan, hozzátéve, szeretné felkérni Craig Ramsay szövetségi kapitányt szerződése meghosszabbítására.