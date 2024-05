Hetedik lett a szlovák hokiválogatott a vb-n

A kanadai válogatott két gyors góllal alapozta meg a továbbjutását, bár Cehlárik révén gyorsan szépített Szlovákia. A vb egyik esélyese a második harmadot is úgy kezdte, mint az elsőt, igaz, itt csak egy gólt sikerült szerezniük a 24. percben. A forgatókönyv a harmadik játékrész elején sem változott. ekkor bő hat percet kellett várni az első kanadai gólra, de húsz másodperccel később már jött a következő is, és 5:1-re elhúztak Tavaresék. Ezt követően megpróbálták a lehetetlent a szlovákok és Kelemen, valamint Hrivík góljaival közelebb is zárkóztak ellenfelükhöz. Így a remény lángja ugyan nem aludt ki, de a már csak pislákoló tüzet 50 másodperccel a vége előtt Paul egy üres kapus góllal eloltotta, és beállította a 6:3-as végeredményt.

Összességében a szlovák válogatott kiegyenlített mérleggel zárta a tornát, hiszen nyolc meccsen három rendes játékidős és egy hosszabbításos győzelem mellett egyszer a rávezetések után, háromszor pedig rendes játékidőben kaptak ki. Ezzel a teljesítménnyel javítottak az elmúlt év kilencedik helyén Craig Ramsay tanítványai, akik most a hetedik helyen zártak. Az ötödik az USA, a hatodik Németország, a nyolcadik Finnország lett.

Szlovákia immár tizenkét éve vár az újabb elődöntőre, hiszen ez legutóbb a 2012-es finn–svéd világbajnokságon sikerült nekik, ahol végül az oroszok mögött másodikként zártak. A torna legjobb szlovák játékosainak Tomáš Tatart, Libor Hudáčeket és a kapus Samuel Hlavajt választották.

„Lehet, Kanada volt az esélyes, de csak papíron, a meccsen ez máshogy nézett ki. Megvoltak a helyzeteink, de nem lőttük be őket. A kanadai játékosok hatékonyabbak voltak, és ez a meccsbe került nekünk. A kidolgozott helyzetekből sem találtunk be, ez nagyon bosszant. Gyorsan ki akartunk egyenlíteni az elején, és nem figyeltünk a védekezésre, ők pedig megbüntettek minket” – nyilatkozott elégedetlenül Hlavaj, akivel társai is egyetértettek. „Elcserélném a tíz megszerzett kanadai pontomat egy elődöntőre. Személyesen természetesen örülök a teljesítményemnek, de csapatként rosszul sikerült a vége, és utazhatunk haza. A kanadaiak a kapu előtti területekről lőtték a gólokat, itt élesebbnek kell lennünk és eltakarítani a korongot a sarkokba. Ők ezekre tudnak a legjobban érkezni, ebben világbajnokok. Ez egy jó iskola volt a számunkra, megmutatták, hogyan kell gólokat lőni. Nekünk viszont már nem iskolába kell járnunk, nekünk kell tanítanunk. Ma sajnos újra diákok voltunk” – értékelt a szlovák válogatott legeredményesebb játékosa, Libor Hudáček.

A szlovákok (egyik) legnagyobb tehetsége, Juraj Slafkovský gól nélkül, 8 assziszttal zárta a világbajnokságot. „Hat gólt kaptunk, sajnos egy jó csapat volt az ellenfél. Természetesen vannak dolgok, amiket másként kellett volna csinálnunk. Az egész torna során hiányoztak az emberelőnyös gólok, amiket mással próbáltunk pótolni” – mondta kritikusan a Montreal Canadiens 20 éves támadója.

„Nagyon kár, hogy későn vettük fel a meccs ritmusát. Egy ilyen erős csapat ellen ilyen gyorsan kétgólos hátrányba kerülni nem kifizetődő. Kanada ellen egy ilyen különbség nagyon nehezen behozható, ráadásul több olyan gólt is kaptunk, ami könnyen elkerülhető lett volna. Küzdöttünk, megpróbáltunk visszajönni a meccsbe, lőttünk, amikor tudtunk, kidolgoztuk a helyzeteket, de nem jöttek be a befejezések” – foglalta össze a találkozót a csapatkapitány, Tomáš Tatar.

„A végsőkig küzdöttünk, de ez ma nem jött össze. A kanadai játékosok uralják a kapu előtti területet, ebben a világ legjobbjai. Nem hibáztatnék senkit, ilyen kemény mérkőzésekből nem játszunk túl sokat. Az USA ellen egyet a magunk javára billentettünk, ezt már nem sikerült. A negyeddöntős eredmény önmagában pozitívum. Tovább kell dolgoznunk” – tekintett a jövőbe Šimon Nemec.