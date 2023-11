Rossz kezdés után magabiztosan nyert a HC DAC (FOTÓK)

A szünet után összeállt a hazaiak játéka, míg a vendégek egyre fáradtabbak voltak. Hiába kért időt az Olomouc vezetőedzője 24:19-nél és 27:20-nál is, nem tudta felrázni játékosait. A különbség folyamatosan nőtt a két csapat között, a hazaiak volt amikor tizenegy góllal vezettek. Az utolsó másodpercben született az utolsó gól is, Bugár Cintia állította be a 39:29-es végeredményt.

A dunaszerdahelyiek így holtversenyben a nagymihályiakkal a MOL Liga élén állnak és szerdán az év utolsó mérkőzésén a cseh Most otthonában lépnek pályára.