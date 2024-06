Rossi két-három változtatást tervez, Lang biztosan kimarad

„Reméljük legalább egy pontot meg tudunk kaparintani holnap és megmarad a remény, hogy továbbjussunk. Mindenkinek száz százalékot kell nyújtania. Száztízet is mondhatnék, de ez nem lehetséges, így marad a száz. A svájci első félidőt követően nagyon elégedetlenek voltunk és kicsit elment a játékosok kedve is ettől. Ez viszont óhatatlanul is megnöveli azt az akaratot, hogy megmutassuk kik vagyunk. Bennünk van, hogy fel akarunk állni. Négy éve ez az első alkalom, hogy én mint edző, szégyelltem a csapatom játékát az első félidőt követően. De nem tudtuk elkerülni, hogy az a 45 perc ne legyen döntő. Most úgy érezzük, hogy nagyon szeretnénk megmutatni, hogy hová tartozunk. Ez nem elsősorban döntetlent vagy győzelmet jelent, hanem azt, hogy küzdeni fogunk minden labdáért és a meccs végén felemelt fejjel fogunk távozni – nyilatkozta Rossi, aki azt is elárulta, hogy két három poszton tervez változtatni a kezdőn. Ezeket a döntéseket elsősorban az elemzések alapján hozták meg, de az edzésen nyújtott teljesítmények is fontosak voltak. Az olasz szakembert végül arról kérdeztük, hogy ki az a játékos, aki a meghosszabbított keze a pályán, ki az, aki tud neki segíteni belülről, hiszen a Svájc elleni vereség után Szoboszlaiék azt mondták, nem tudják mi volt az első félidei gyenge játék oka. – Az első félidőben egyéni szinten voltak taktikai és technikai hibáink, ezek mindenki számára nyilvánvalóak voltak. A pályán a legfontosabb, hogy a játékosok kommunikáljanak, ez teszi lehetővé, hogy a taktikai elképzeléseink megvalósuljanak. Kívülről, a kispadról mi néhány perc után láttuk, hogy hol a hiba. Ahogy akkor is elmondtam, Vargas és Aebischer forgásait nem tudtuk lereagálni. A gólt, a gólokat azonban nem kimondottan e miatt kaptuk, hanem több egymást követő hiba volt az ok. Amikor az ellenfél betalál, az szinte mindig egy hibánk következménye. Ezeket ott nem tudtuk kijavítani” – válaszolta az Új Szó kérdésére Rossi, aki elmondta, hogy bár eddig még nem kapott ki magyar szövetségi kapitányként a németektől, ez most egy teljesen más csapat mint a korábbiak, hiszen Toni Kroos visszatért és Nagelsmann személyében a világ egyik legjobb edzője ül most a kispadukon.

A Németország–Magyarország mérkőzés szerdán 18 órakor kezdődik majd Stuttgartban. A meccsről helyszíni beszámolóval jelentkezünk.