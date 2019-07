Rossi Gombaszögön: „Ha kijutunk az Eb-re, elkezdek magyarul tanulni!”

A beszélgetés hangulatát megalapozta, hogy az összes magyarországi csapat és a DAC is továbbjutott az európai kupákban. Rossi megjegyezte, hogy a krakkói 2:2 után Peter Hyballa vezetőedzőnek, Jan van Daele sportigazgatónak és Világi Oszkárnak, a DAC tulajdonosának is küldött gratuláló üzenetet.

Az olasz szakember éppen egy éve dolgozik szövetségi kapitányként (tavaly az EL-selejtező első fordulójában még ő vezette a DAC-ot), és elmondta, ez teljesen más munka, mint a klubedzőé, hiszen sokkal rövidebb idő áll rendelkezésére. Bár szeret minden nap a pályán lenni a játékosokkal, a nemzeti csapat vezetése óriási megtiszteltetés számára.

Rossi beszélt arról is, hogy szerinte az elmúlt időszakban sokkal nagyobb az önbizalma a magyar válogatottnak, ebből is fakadnak a jó eredmények. Rossi kinevezése után azonnal jelezte a szövetségnek, hogy szeretné, ha sportpszichológus is dolgozta a csapattal. „Nagyon sokat segít nekem, mert 24 különböző ember agyába kell belelátnom” – magyarázta Rossi.

A szlovákok elleni, szeptemberi budapesti Eb-selejtezőt kulcsfontosságúnak tartja a továbbjutás szempontjából. „Ha azt a meccset megnyerjük, nyolcvan százalékra már kint vagyunk az Eb-n” – jelentette ki Rossi, és azt is hozzátette, hogy ha a magyarok kijutnak, már tényleg elkezd magyarul tanulni. „Ez egy nagyon nehéz nyelv, szerintem azért is van ilyen sok magyar feltaláló, mert a magyarok sokkal többet használják az agyukat már csak egy sima beszélgetés közben is a bonyolult nyelv miatt” – mondta nevetve Rossi.

Szóba került az is, hogy ő is azt tanácsolta Kalmár Zsoltnak, hogy maradjon a DAC-ban, és örül a válogatott középpályás döntésének. A kapitány beszélt a szurkolók által olykor ellentmondásos megítélésű Dzsudzsákról és Szalayról is: „Mindketten igazi vezéregyéniségek, akikre szükség van a válogatottban.”

Kitért Nagy Ádámra, aki az egyetlen játékos nála, akire úgy is számít, hogy a klubcsapatában nem játszik. „Neki olyan genetikai adottságai vannak, hogy még így is ő futotta a legtöbbet a legutóbbi meccsükön, tizenhárom kilométert, és ennek nagy része sprint volt” – emelt ki egy érdekességet Rossi a Bologna középpályásáról, de sietett leszögezni, Nagy Ádámnak azért belátható időn belül meg kell oldania a helyzetét.

Az is kiderült, hogy Rossi hamarosan egy olyan határon túli játékossal tárgyal, aki szóba jöhetne a magyar válogatott számára, de sem nevet, sem országot nem árult el, kiről van szó.

A beszélgetés szerkesztett változatát a jövő keddi Focitippben olvashatják.