Rimaszombatiak a lévai osztályozón

„Eltökélten, derűlátóan megyünk tovább, célunk az, hogy osztályozót játszhassunk a második vonalba való jutásért. Nem hagyjuk kiénekelni a sajtot a szánkból” – jelentette ki a mérkőzéssorozat előtt Jaroslav Matejov lévai edző. Jóslata, ha nehezen is, de bejött. Az első találkozón ellenfelüknél élénkebbek, mozgékonyabbak és határozottabbak voltak. A mérkőzés hőse egyértelműen id. Juraj Štefanka volt, aki két szépségdíjas gólja mellett három gólpasszal járult hozzá csapata 6:3-as győzelméhez. A folytatás kevésbé volt sikeres a lévaiaknak, hiszen Púchovból sima négygólos vereséggel (4:0) tértek haza. A hátvédsorban akadozott a gépezet, és a támadók sem álltak feladatuk magaslatán. A vendéglátóknak négy perc is elegendő volt ahhoz, hogy háromszor találjanak be vetélytársuk kapujába. A mindent eldöntő harmadik meccsre nem kevesebb mint ezerszáz néző váltott jegyet Léván. Csapatuk ismét villogott. Az első negyedben egyik gárdának sem sikerült a gólszerzés, a második húsz perc elején viszont a vendégek jutottak előnyhöz. S bár az 50. percben még 0:1-et mutatott az eredményjelző, a lévaiak nem törtek meg, és Kuzma, König és id. Štefanka mértani pontosságú találataival változtatni tudtak a párharc menetén, amit végül a saját javukra fordítottak (3:1). A győzelem azt jelentette, hogy Jaroslav Matejov védencei két (vagy három) meccsből álló osztályozót játszhatnak a magasabb osztályba való jutásért.



A rimaszombatiak is megfontoltan meneteltek a végcél felé. A II. liga keleti csoportjának győzteseként a bronzérmes Bardejovval vívtak hatalmas caatát. A várakozással ellentétben azonban első hazai meccsüket elbukták. Bár a 12. percben Tibor Koniar vezetést szerzett, majd Buda duplázott, később azonban a tálcán kínált ziccerek tömkelegét puskázták el. Az ellenfél viszont élt a lehetőségekkel, és négy alkalommal betalált a hazai kapuba. A rimaszombatiak elrontották a harmadik harmadot, és csak saját magukat okolhatják a 3:4-es fiaskóért. Ám gyorsan feledtették hazai megingásukat, s a visszavágón idegenben Koniar góljával 1:0 arányban diadalmaskodtak. A mindent eldöntő zárómeccsre ismét a gömöriek otthonában került sor. Az eredmény megint csak 4:3 volt, ám ezúttal a hazaiak javára. Gyors és kemény összecsapást láttak a nézők, mindkét csapat előtt adódtak helyzetek, kiegyenlített játék folyt. Az eddig minden meccsen betaláló Koniar már a 6. percben góllal örvendeztette meg a szurkolókat. A vendéglátók már 4:1-re is vezettek, ám felzárkózott az ellenfél. A vendégek a végén lehívták kapusukat, de nem sikerült kiegyenlíteniük. „A szurkolók is meggyőződhettek arról, hogy érdemes kijárni a meccsekre, hiszen nekik játszunk. Hittem a csapatban, összetart a közösség, és elsősorban ez a siker titka. Örülök, hogy az annyira áhított vágyunk beteljesült” – nyilatkozta Ján Podkonický rimaszombati edző.

Az osztályozó mérkőzéssorozatot két győztes meccsre játsszák: a mai lévai viadal után egy hét múlva Rimaszombatban folytatódik a párharc. Amennyiben addig nem születik döntés, a harmadik találkozó két hét múlva lesz semleges pályán.