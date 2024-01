Real Madrid–Atlético Madrid focimeccs a tévében

Kedden folytatódott a parlamenti ülés, amelyen továbbra is a Speciális Ügyészség (ÚŠP) eltörléséről tárgyaltak. Az ülésnapon javarészt az ellenzéki felszólalások domináltak, bár a plénumban szót kért Boris Susko (Smer) igazságügyi miniszter is. A koalíció helyzetét azonban nemcsak a kemény ellenzéki bírálatok, hanem a belső feszültségek is nehezíthetik.