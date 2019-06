Ragyolciak Feleden, királyréviek Pereden a hétvégi focimenüben

III. liga

TIPOS III. LIGA, POZSONY, 29. forduló – szombat, 17.30: Vajnory–Slovan B (jv.: Pavlíková), FC Malacky–Rusovce (Vašš), Rovinka–Devínska N. Ves (Lauer), Rohožník–Tomášov (Lalo), Bernolákovo–Báhoň (Hudy), Lozorno–D. Lužná (Harajbič), Rača–Ivanka p/D. (Hajnala), Most p/B.–PSČ Pezinok (Choreň).

TIPOS III. LIGA, NYUGAT-SZLOVÁKIA, 28. forduló – szombat, 17.00: P. Bystrica–N. Zámky (Hybský). Vasárnap, 10.30: Trnava B–N. Mesto n/V. (Fehér); 17.00: FC ViOn Zl. Moravce-Vráble B–Kalná n/Hr. (Sárai), V. Ludince–Šaľa (Bezák), Galanta–L. Rovne (Matulová), Malžence–Beluša (Valent). Lapzárta után árt véget: Gabčíkovo–Púchov. Szabadnapos: FC Nitra B.

TIPOS III. LIGA, KÖZÉP-SZLOVÁKIA, 26. forduló – szombat, 17.30: L. Hrádok–L. Štiavnica (Halfar), Zvolen–Kalinovo (Dančo), R. Sobota–Lučenec (Horný), Čadca–Krásno n/K. (Krajči). Vasárnap, 10.30: Podbrezová B–Martin (Hraško); 17.30: Námestovo–Ružomberok B (Faber), Poltár–Žarnovica (Kolofík), Fiľakovo–O. Veselé (Foltán).

TIPOS III. LIGA, KELET-SZLOVÁKIA. 28. forduló – szombat, 17.00: FC Košice–V. Revištia (Šuba), Spišská N. Ves–Bardejovská N. Ves (Maličký), Humenné–Giraltovce (Jasečko). Vasárnap, 17.00: M. Huta–Š. Michaľany (D. Mano), Krompachy–Stropkov (Benedik), Snina–Plavnica (Molitoris). Szabadnapos: Vranov n/T., Svidník.

IV. liga

POZSONY, 29. forduló – vasárnap, 17.30: MŠK Senec–V. Leváre (Bogdáň), Sv. Jur–Kalinkovo (Vasilenko), Vrakuňa–Limbach (Bohun), Viničné–Sl. Grob (Polakovič), Kostolište–Lamač (Farkaš), Čunovo–Závod (Kakaščík), Jakubov–Pezinok-Cajla (Valko), Domino–K. Ves (Hádek).

NYUGAT-SZLOVÁKIA, DÉLKELET, 28. forduló – szombat, 17.00: Kolárovo–Marcelová (Černej). Vasárnap, 17.00: Neded–Šurany (Meluš), V. Lovce–Hrušovany (Lenický), Vydrany–H. Obdokovce (Bényi), Kozárovce–D. Saliby (Markech), Imeľ–N. Život (Janus). Szabadnapos: Štúrovo, Tovarníky.

KÖZÉP-SZLOVÁKIA, DÉL, 24. forduló – vasárnap, 17.30: Kováčová–Rakytovce (Šottník), Pliešovce–Šalková (Katreniak), Medzibrod–Sl. Ďarmoty (Zemko), Detva–Č. Balog (Bátory), Tornaľa–Badín (Botka), Tisovec–N. Baňa (Oružinský), Hriňová–Príbelce (Kuteľ).

KELET-SZLOVÁKIA, DÉL, 28. forduló – vasárnap, 10.45: Geča–Kr. Podhradie (Štefanič); 17.00: Pavlovce n/U.–Čičarovce (Bochnovič), Topoľany–Strážske (Filipák), Sokoľany–Sobrance (Havrila), Medzev–Rudňany (Knap), Kalša–Kechnec (Homoľa), Slávia TU Košice–Petrovce n/L. (Mišenčík), Čaňa–V. Kapušany (Bobko).

V. liga

POZSONY, A CSOPORT, 25. forduló – szombat, 10.30: Jarovce–Krasňany (Chalka); 17.30: Igram–N. Dedinka (Koštrna), Hamuliakovo–Malinovo (Lacena), Z. Bystrica–Danubia Hr. Šúr (Ihnacik), Iskra Petržalka–Kráľová p/S. (Dúbravec), FK Dúbravka–Miloslavov (Knopp), Ch. Grob–Devínska N. Ves B (Ro. Malovec).

NYUGAT-SZLOVÁKIA, DÉL, 28. forduló – szombat, 17.00: V. Meder–H. Saliby (Csepregi), Šoporňa–Zl. Klasy (Mráz); 17.30: Trstice–Topoľníky (Caňo). Vasárnap, 17.00: Kost. Kračany–Čenkovce (Bezák), M. Dvorníky–M. Mača (Valko), Váhovce–Lehnice (Sládek), V. Blahovo–Vlčany (Sák), Janíky–Sap-Ňárad (Miakiš).

KÖZÉP, 28. forduló – szombat, 17.00: Oponice–Kovarce (Čulák); 18.00: Báb–V. Zálužie (Fabián), Alekšince–Rumanová (Hromádka). Vasárnap, 17.00: Zbehy–Jacovce (B. Dutka), Solčany–Krušovce (Bányi), H. Kráľová–Čeľadice (Ferenc), Ivanka p/N.–Nevidzany (Borkovič), Pata–V. Lapáš (Santa).

KELET, 28. forduló – szombat, 17.00: Hurbanovo–Okoličná n/O. (Plecho), FK Activ V. Kosihy–Bešeňov (Miksa). Vasárnap, 17.00: Pribeta–Podlužany (Zachara), Chotín–Levice (R. Kováčik), Dvory n/Ž.–V. Ďur (Brna), Šahy–V. Kýr (Baláž), Salka–Nesvady (Boledovič), Kmeťovo–Tvrdošovce (J. Kováč).

KÖZÉP-SZLOVÁKIA, D CSOPORT, 24. forduló – szombat, 17.30: Sklabiná–Hajnáčka (Kaliňák). Vasárnap, 17.30: Čebovce–Cinobaňa (Hlaváčik), Jesenské–Radzovce (Prochádzka), Olováry–Ožďany (Tokár), Vinica–V. Krtíš (Laššák), S. Láza–Málinec (Budáč), Revúca–Hnúšťa (Dobrík).

KELET-SZLOVÁKIA, ZEMPLÉNI CSOPORT, 24. forduló – vasárnap, 17.00: Cejkov–Vinné (Eperješi), Čierna n/T.–Močarany (Ruščanský), Úpor–Lastomír (Juhás), Kr. Chlmec–Michaľany (Ševčík), Kr. Liesková–Parchovany (Ulian), Z. Teplica–Streda n/B. (Greško), N. Ves–M. Horeš (Michalík).

KASSA-GÖMÖRI CSOPORT, 24. forduló – vasárnap, 17.00: Perín–Poproč (Kuspan), Košická N. Ves–V. Ida (Macko), Čečejovce–Ždaňa (Farkaš), Bidovce–Kokšov-Bakša (Kozák), Ťahanovce–Haniska (P. Kmec), M. Ida–Lokomotíva Košice B (Dušek), Budimír–Seňa (Metiľ).

Területi bajnokságok

DUNASZERDAHELY, AG SPORT (VI.) LIGA, 28. forduló – szombat, 17.30: H. Bar–Jahodná (Klempa), Štvrtok n/O.–H. Potôň (Ürögi). Vasárnap, 10.30: Baka–Holice (Köver); 17.30: Baloň–Kútniky (Kosár), Vrakúň–V. Paka (Ürögi), Okoč-Sokolec–Michal n/O. (Klempa), Šamorín B–O. Potôň (Bors). Szabadnapos: Ižop.

VII. LIGA, 25. forduló – szombat, 17.30: Tr. Hradská–Trnávka (Sóki), Čakany–Mierovo (Virág), Pataš–O. Potôň B (Dohorák), D. Štál–Č. Radvaň (Köver). Vasárnap, 10.30: Blatná n/O.–Rohovce (Czucz); 17.30: Padáň–Blahová (Dohorák), Ohrady–Trstená n/O. (Szőke).

IFIK (U19), VI. LIGA, 20.forduló – szombat, 15.00: Topoľníky–Rohovce (Illéš). Vasárnap, 13.30: V. Dvorníky–D. Štál (Szabó); 15.00: Jahodná–Okoč-Sokolec (Sóki).

FIATALABB DIÁKOK (U13), IV. LIGA, helyosztók, 1. forduló – szombat, 10.00: Janíky–Topoľníky (Brunczlík), Holice–Ohrady (Virág), V. Blahovo–Trstená n/O. (Czucz), Lehnice–Okoč-Sokolec (Dohorák), Štvrtok n/O.–M. Dvorníky (Lukovics), Čenkovce–Ižop (Szabó), H. Potôň–Vrakúň (Sóki), Č. Radvaň–Zl. Klasy (Csörgő), V. Paka–Vydrany (Szalánczi), 14.00: Kútniky–N. Život (Koczó). Vasárnap, 10.00: D. Štál–P. Lúky (Koczó).

KOMÁROM, VI. MEVA LIGA, 28. forduló – szombat, 17.00: Patince–Čičov (Bohos), Búč–B. Kosihy (Dorčiak). Vasárnap, 17.00: Dulovce–Marcelová B (Jakubáč), Moča–Iža (Tóth H.), Šrobárová–N. Stráž (Gula), Zlatná n/O.–D. Mládeže (Lovász), Bajč–Vrbová n/V./Kava (Halász), Kameničná–Z. Olča (Lévai).

VII. LIGA, 23. forduló: Bodza/Holiare–Bodz. Lúky – elmarad. Szabadnapos: Sokolce n/O.

GALÁNTA, TERÜLETI BAJNOKSÁG, 28. forduló – szombat, 17.00: Tomášikovo–Vozokany (A. Hodúr). Vasárnap, 10.30: Č. Voda–Šalgočka (Sas); 17.00: V. Mača–Sládkovičovo (Šmátrala), V. Úľany–P. Úľany (Mrllák), Mostová–Šintava (Královič), D. Streda–Košúty (Lelovics), Matúškovo–Č. Brod (Szüllő). Szabadnapos: Jelka.

IFIK (U19), 20. forduló – szombat, 17.00: P. Sady–D. Streda (Královič), Tomášikovo–P. Úľany (Jeremias). Szabadnapos: V. Mača.

IDŐSEBB DÁKOK (U15), 25. forduló – vasárnap, 10.30: Sládkovičovo–Tomášikovo (Oravec); 11.00: Trstice–Matúškovo (Kubík); 14.30: V. Úľany–Mostová (Sárközi), Jelka–V. Mača (Flaskár), Abrahám/Hoste–Vozokany (Horník), Sereď B–D. Saliby (Takáč). Szabadnapos: Váhovce.

FIATALABB DIÁKOK (U13), 21. forduló – szombat, 10.30: Tomášikovo–Galanta B; 14.30: P. Úľany–Trstice. Lapzárta után ért véget: Jelka–D. Streda, P. Sady–Č. Brod.

KEZDŐK (U11), helyosztók, mérkőzések az 1–6. helyért, 8. forduló – szombat, 10.00: Trstice–V. Mača. Vasárnap, 11.00: Vlčany–Váhovce. Korábban lejátszották: Sereď B–H. Saliby 5:2.

Mérkőzések a 7–12. helyért, 7. forduló – vasárnap, 11.00: Jelka–Sládkovičovo, Galanta B–P. Úľany, V. Úľany–Šoporňa.

Mérkőzések a 13–18. helyért, 8. forduló – vasárnap, 11.00: Šintava–Č. Brod, D. Saliby–Pata. Elmarad: Matúškovo–Abrahám/Hoste (pótlás: június 12.).

A kezdőknél és a fiatalabb diákoknál lapzártáig nem jelölték ki a játékvezetőket.

GALÁNTA–VÁGSELLYE, II. OSZTÁLY (Vágsellye–Galánta, VII. liga), 28. forduló – szombat, 17.00: Trnovec n/V.–D. Saliby B (Mikle), Betonáris Šaľa B–Vinohrady n/V. (Novák). Vasárnap, 17.00: Hody–Diakovce (Oravec), Dlhá n/V.–Selice (Hučková), Tešedíkovo–Kr. Brod (Macho), Veča–Kráľová n/V. (Novák). Szabadnapos: Žihárec, Jánovce.

NYITRA–VÁGSELLYE–ARANYOSMARÓT, DOUBLESTARBET VI. LIGA, 28. forduló – szombat, 17.00: V. Cetín–Výčapy-Opatovce (Zaťko), H. Ohaj–D. Obdokovce (Gajan). Vasárnap, 17.00: Čechynce–Volkovce (Kompas), Žitavany–Lehota (Németh), Klasov–Kolíňany (Bernát), Čakajovce–Betonáris Šaľa (Hudec), Janíkovce–Chrenová (Tvrdý), Močenok–Rišňovce (Hujac).

DOUBLESTARBET VII. LIGA, B CSOPORT, 28. forduló – szombat, 18.00: Branč–Babindol (lapzártáig nem jelölték ki a játékvezetőt). Vasárnap, 10.30: Lúčnica n/Ž.–Hosťová (Šimonek); 17.00: Jelenec–Dyčka (lapzártáig nem jelölték ki a játékvezetőt), Pohranice–N. Hrnčiarovce (Kopačka), Žitavce–Čifáre (Zaťko), Vinodol–Golianovo (Harča). Szabadnapos: Štitáre, Paňa.

DOUBLESTARBET VIII. LIGA, C CSOPORT, mérkőzések a helyezésekért, 8. forduló – szombat, 17.00: Topoľčianky–T. Nemce (Kunkel). Vasárnap, 17.00: Lovce–T. Mlyňany (Vajzer), J. Kostoľany–Ladice (Deák). Szabadnapos: Choča.

ÉRSEKÚJVÁR, MEVA VI. LIGA, 28.forduló – szombat, 17.00: Komjatice–Zemné (lapzártáig nem jelölték ki a játékvezetőt), Maňa–Černík (Sklenár). Vasárnap, 17.00: Semerovo–Vlkas (Slatárovič), Mužla–Šurany B (Labai), Mojzesovo–Bánov (Smreček), Michal n/Ž.–Úľany n/Ž. (Farkas), Trávnica–Lipová (Greguš), Svodín–D. Ohaj (Sklenár).

MEVA VII. LIGA, 25. forduló – vasárnap, 17.00: Radava–Palárikovo (Vörös). Čechy–Podhájska (Szabo), Nána–Pozba (Lakatos), Jasová–Rastislavice (Banás), Štúrovo B–Komoča (Tóth), Strekov–Kolta (Norovský). Szabadnapos: Bardoňovo.

MEVA VIII. LIGA, 18. forduló– vasárnap, 17.00: Hul–Dubník (Remeň), Bruty–N. Vieska (Husár), Kamenica n/Hr.–Dedinka (Bathó), Jatov–K. Most (Sovský).

LÉVA, MEVA SPORT VI. LIGA, 28. forduló – vasárnap, 17.00: Pl. Vozokany–Jur n/Hr., Lok–Želiezovce, St. Tekov–H. Turovce, N. Tekov–P. Ruskov, Hr. Kosihy–N. Dedina, Hr. Kľačany–Žemberovce, Kalná n/Hr. B–Tlmače, H. Vrbica–Čajkov.

VII. LIGA (II. osztály), 28.forduló – vasárnap, 17.00: I. Sokolec–Vyškovce n/I., V. Turovce–Plášťovce, H. Trsťany–Bory, Čata–I. Úľany, V. Kozmálovce–Šarovce, M. Ludany–Keť, Sikenica–M. Kozmálovce. Szabadnapos: T. Lužany.

A VI. és VII. ligában lapzártáig nem jelölték ki a játékvezetőket.

LOSONC, DOUBLESTARBET VI. LIGA, 26. forduló – szombat, 17.00: Uhorské–Vidiná (Žiak). Vasárnap, 17.00: Hr. Zalužany–Biskupice (Račko), Kalinovo B–Tomášovce (Mózer), St. Halič–Mýtna (S. Jačmeník), Hr. Ves–Podrečany (Budinec), Kokava n/R.–Buzitka (Žiak), P. Dravce–Halič (M. Jačmeník). Szabadnapos: Divín.

NAGYKÜRTÖS, VI. LIGA, 24. forduló – vasárnap, 11.00: M. Zlievce–Nenince (J. Mihálik); 14.30: Lesenice–Opatovská N. Ves (Dobos); 17.00: M. Kameň–Záhorce (Majer), D. Strehová–D. Lom (Ďurčov), Str. Plachtince–Želovce (Kremničan), Bušince–K. Kosihy (Ďuriš), I. Predmostie–Balog n/I. (Balga R.).

RIMASZOMBAT, DOUBLESTARBET VI. LIGA, 16. forduló – vasárnap, 17.30: Kráľ–Muráň (Konček), U. Panica–Lubeník (Vývlek), Radnovce–V. Blh (Šupka), Klenovec–R. Seč (Kaličiak), Sirk–Jelšava (Spišák).

ROZSNYÓ, VI. LIGA, 24. forduló – vasárnap, 17.00: Dobšiná–D. Ves (Uharček), Kr. Dlhá Lúka–Kružná (Szőr), Rudná–Štítnik (Gyenes L.), Drnava–Plešivec (Molnár), Betliar–R. Bystré (Kameský), V. Slaná–Honce (Galík). Szabadnapos: Hrhov.

KASSA-VIDÉK, I. OSZTÁLY, 24. forduló – vasárnap, 14.30: Valaliky–Kysak (Roka); 17.00: N. Polhora–Rozhanovce (P. Havrila), Mokrance–Zdoba (Kuzma), Turňa n/B.–V. Myšľa (Roka), Sady n/T./Byster–Dvorníky-Včeláre (Tóth), Svinica–Paňovce (Kendi), Jasov–K. Oľšany (E. Hegedűš).

TŐKETEREBES, VI. LIGA, DÉL, 18. forduló – vasárnap, 14.00: V. Horeš–Hraň (ifj. Miklóš), Slovenské N. Mesto–Tŕňa (Zrebňák); 17.00: Kysta–Biel (Hepka), Borša–Svätuše (Zrebňák), Leles–V. Kamenec (Pongó).

NAGYMIHÁLY, VI. LIGA, 24. forduló – szombat, 14.00: Vojany–Hatalov (Tušek). Vasárnap, 14.00: V. Remety–Zalužice (Gužiňák – Jovsa), Trhovište–Budkovce (Zambory), Poruba p/V.–Dúbravka (Cejkovský); 17.00: Pozdišovce–Krásnovce (Stretavský), Palín–Z. Široká (Rapáč), Žbince–Záhor (Mirda).

Más

I BOGY CUP, kezdők (u9) nemzetközi tornája, Csehország, Magyarország és Szlovákia 32 csapata indul, Diósförgepatony – szombat, 8.30-tól. A játékvezetőket a Pozsonyi Futballszövetség delegálja. Csoportbeosztás – A csoport: Orechová Potôň, Stupava, FK Dúbravka, Mosonmagyaróvár. B csoport: FC Petržalka, Kalinkovo, Zbrojovka Brno, Vrakuňa. C csoport: MŠK Žilina, Malinovo, FKP Dúbravka, Fénix Nové Zámky. D csoport: Spaartak Trnava, Miloslavov, Zvolen, Trebatice. E csoport: FC Petržalka, Jakubov, Senec, MTK. F csoport: MŠKI Petržalka A, Partizánske, Bernolákovo, DAC. G csoport: Inter Bratislava, Martin, FK Junior Košice, Nová Dedinka. H csoport: MŠKI Petržalka B, NŠK Bratislava, Šaľa, MFK Ružomberok. (ái)

ÖREGFIÚK DUNASZERDAHELYI JÁRÁSI BAJNOKSÁGA. 7. forduló – keleti csoport – hétfő, 17.30: OB D. Štál–FC Trstená n/O. (Csörgő), FC Gabčíkovo–Ajax K. Kračany (Meszáros). Szabadnapos: ZsVS.

Nyugati csoport – hétfő, 17.30: OB H. Potôň–FC Holice (Füle), OB Trnávka–FC Lehnice (Tóth), FC H. Bar–FC Michal n/O. (Koczó), FC Blatná n/O.–DSC O. Potôň (Katona).

INTERLIGA, Galánta (a műszaki szakközépiskola pályája, a Lidl mellett), 6. forduló – vasárnap, 9.00: G-klub–Bon Team (még nincs bíró); 10.00: Hurikán–Javorinka (Grell), Ferencváros–Arsenal (még nincs bíró); 11.00: BueStars–Lazio (Grell), Raf Team–Santos (még nincs bíró).

V. GOOAL ACADEMY GYERMEKNAPI TORNA, Kamocsa – szombat, U9, 9.00: Gooal Academy Kolárovo (U8)–Gooal Academy Kolárovo (U9); 9.25: FKM Nové Zámky–NKSC Sárosd; 9.50: Dynamo Nová Stráž–MŠK Hurbanovo; 10.15: Kolárovo (U9)–N. Zámky; 10.40: N. Stráž–Kolárovo (U8); 11.30: Sárosd–Hurbanovo; 11.55: Kolárovo (U8)–N. Zámky; 12.20: Hurbanovo–Kolárovo (U9); 12.45: Sárosd–N. Stráž; 13.10: Hurbanovo–Kolárovo (U8); 13.35: N. Stráž–N. Zámky; 14.00: Kolárovo (U9)–Sárosd; 14.25: N. Zámky–Hurbanovo; 14.50: Kolárovo (U9)–N. Stráž; 15.15: Kolárovo (U8)–Sárosd.

U11 – szombat, 9.00: Dynamo N. Stráž B–FKM N. Zámky (U10); 9.25: Gooal Academy Kolárovo (U10)–Gooal Academy Kolárovo (U11); 9.50: Družstevník Okoč–Dynamo N. Stráž; 10.15: N. Zámky (U10)–Kolárovo (U10); 10.40: Okoč–N. Stráž B; 11.30: Kolárovo (U11)–N. Stráž; 11.55: N. Stráž B–Kolárovo (U10); 12.20: N. Stráž–N. Zámky (U10); 12.45: Kolárovo (U11)–Okoč; 13.10: N. Stráž–N. Stráž B; 13.35: Okoč–Kolárovo (U10); 14.00: N. Zámky (U10)–Kolárovo (U11); 14.25: Kolárovo (U10)–N. Stráž; 14.50: N. Zámky (U10)–Okoč; 15.15: N. Stráž B–Kolárovo (U11).

U12 – szombat, 9.00: OTJ Palárikovo–NKSC Sárosd; 9.25: OŠK Lipová–SAVC Nové Zámky; 9.50: Družstevník Komoča–Agro Zemné; 10.15: Sárosd–Lipová; 10.40: Komoča–Palárikovo; 11.30: N. Zámky–Zemné; 12.55: Palárikovo–Lipová; 12.20: Zemné–Sárosd; 12.45: N. Zámky–Komoča; 13.10: Zemné–Palárikovo; 13.35: Komoča–Lipová; 14.00: Sárosd–N. Zámky; 14.25: Lipová–Zemné; 14.50: Sárosd–Komoča; 15.15: Palárikovo–N. Zámky.

U7: 15.40: Gooal Academy Kolárovo-Érsekújvári járási válogatott. (áb)