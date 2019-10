Radványi szerdán még nem gondolta, hogy csak 2:1-re kap ki a csapata

A Garam-mentiek a Fortuna Liga 12. fordulójában sem tudták megszakítani augusztus 3., azaz immár kilenc mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatukat, de erre kevés is volt az esély, hiszen szombaton az éllovas Slovan otthonában léptek pályára. Az égszínkékek Ratao góljával szereztek vezetést a 40. percben, majd a 78. percben Moha növelte az előnyt, de két perccel később Zachara szépített, így alakult ki a 2:1-es végeredmény.

„A mérkőzés előtt volt bennünk drukk, mert a csapat nem volt a legjobb passzban. De végül nagyon szervezetten játszottunk, a védelemben a srácok igyekeztek megvalósítani, amit kértem. Szerintem szimpatikus játékot mutattunk a Téglamezőn” – mondta lapunknak Radványi.

Az 50 éves szakvezető hozzátette, néhány játékosa kellemesen meglepte, mert a keddi és a szerdai edzésen még gondok voltak az intenzitással. „A hét közepén még nem gondoltam, hogy csak 2:1-re fogunk kikapni. Ha valaki akkor ezt felajánlja, aláírtam volna – nyilatkozta őszintén Radványi. – Először láttam éles meccsen a csapatot, és voltak pozitív meglepetések. A vereségen nincs mit ünnepelni, ezért pontot nem kapunk, és a meccs előtt azt is mondtam, hogy én már győztem is a Slovan ellen Pozsonyban, vagyis szerettem volna legalább pontot szerezni, de összességében nem nyújtottunk rossz teljesítményt.”

A tréner elárulta, gondolkodott rajta, Vantrubát állítsa-e a kapuba, mert a fiatal kapus kedden az U21-es válogatottban öt gólt kapott a franciáktól. „Vacilláltam, hogy ő védjen-e, mert nem egyszerű ötöt kapni, meg az utóbbi időben nem is volt olyan jó formában. De a hét második felében magabiztos volt az edzéseken. A Slovan ellen is fogott ziccereket, csak az bosszant, hogy figyelmeztettem, hogy az égszínkékek az alapvonaltól a rövid sarokhoz lövik be a labdákat. Ha egy-egy lépést tesz előre, akkor övé a labda, mind a két gólt ilyen szituációból kaptuk” – fűzte hozzá az utolsó előtti helyen álló Garam-mentiek edzője.