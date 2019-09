Öt perc alatt három gólt lőtt a besztercebányai Dukla a KFC-nek

Jozef Olejník vezetőedző legénysége szombaton a feljutásra pályázó besztercebányai Duklától közepes színvonalú mérkőzésen sima 3:1-es vereséget szenvedett.



A meccs elején a komáromiak kezdeményezőbbek voltak, mint a vendégek, s az első félidő végén a vezetést is megszerezték, de a besztercebányaiak a második félidő közepén 5 perc alatt 3 gólt rúgtak.



Az első félidőben a komáromiak játékán érzékelhető volt a győzni akarás. Már az első percekben kétszer is veszélyeztettek, a 4. percben Mikeš lőtt a tizenhatos sarkáról kapura, majd Fokaidisz próbálkozott távolról, de a vendégek kapusa mindkét esetben a helyén volt. Az idő haladtával a vendégek is gyors támadásokba lendültek, de a hazaiak védelmét nem hozták zavarba. A 20. percben a hazaiak veszélyeztettek, Adayilo pontosan gurított Domonkos elé, aki 25 méterről egyből lőtt, de lövése elzúgott a felső léc felett. Két perccel később Fokaidisz tört kapura, de az ötös sarkáról csak az oldalhálót találta el. A félidő közepe felé a játék kiegyenlítődött, a vendégek a bal oldalon veszélyes támadásokat vezettek, és a 32. percben Starší lövése csak centiméterekkel ment mellé. Két perccel később Mikeš hozta helyzetbe Fokaidiszt, de lövése fél méterrel ment fölé. A 36. percben ismét Domonkos vállalkozott távoli lövésre, s veszélyes lövése alig ment mellé. A 43. percben egy vendégkontra végén Snitka eresztett meg egy félelmetes lövést 20 méterről, de bombája a jobb vinklin csattant. Az első félidő utolsó előtti percében megszületett a komáromi vezetés. Mikeš balról egy pontos labdával megtalálta a két védő szorításában berobbanó Pintét, aki a vetődő kapus felett lazán a hálóba emelt – 1:0.



A második félidő is komáromi támadással kezdődött. Fokaidisz szöktette a jobb oldalon Pintét, aki lehagyta védőit, de az ötös sarkáról fölé bombázott. A 62. percben a komáromiak jutottak szabadrúgáshoz bal oldalról, a tizenegyespont magasságából, de Mikeš beadás helyett gyatrán a kapu fölé emelt. A vendégek a 65. percben egyenlítettek. Jobb oldali bedobás után egyik támadójuk a tizenhatosról kapura lőtt, a gyenge lövést Starší a tizenegyespont közelében leblokkolta, majd laposan lőtt kapura, s labdája a hálóban kötött ki. Ásványi egy hajszállal elkésett a vetődéssel – 1:1. Két perc múlva egy jobb oldali szöglet után a labda a tizenhatos vonal közelébe, Snitka elé pattant, aki védhetetlen gólt lőtt a jobb felső sarokba – 1:2. A 70. percben ismét egy jobb oldali bedobás után az egyik hazai védő lábáról a labda Willwéber elé került, aki a tizenhatos sarkáról pontosan célzott a hosszú sarokba, és be is talált – 1:3. Ezzel a találattal a mérkőzés el is dőlt. Az utolsó húsz percben alábbhagyott az iram, a vendégek az eredmény megtartására törekedtek, ami sikerült is nekik. A játék a két tizenhatos között zajlott, a kapuk veszélyeztetése nélkül.