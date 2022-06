GALÉRIA: Öt gól és remek iram az U19-es foci-Eb dunaszerdahelyi csoportrangadóján

Ha nem is olyan pezsgéssel, mint egy DAC-meccs előtt, de a MOL Aréna mellett péntek délután is zajlik az élet: a Szlovák Labdarúgó-szövetség többféle programot kínál a gyerekek számára, valamint egy szurkolói boltot is felállítanak, ami iránt úgy tűnt, nem túl nagy az érdeklődés...

A „szlovákosˮ csoport francia–olasz rangadójára viszont legalább kétezren kíváncsiak - bár szurkolás, mint olyan, nincs, legfeljebb egy-két önfeledt gyerekhangot lehet hallani. Tulajdonképpen nagyon furcsa a MOL Aréna úgy, hogy nem a DAC játszik benne. A stadion hangszórói a mérkőzés előtt lejátsszák azokat a szlovák rap- és popslágereket, amiket a DAC-szurkolók egészen biztosan nem tűrnének meg egy bajnoki előtt. Furcsa érzés újra maszkot húzni (az UEFA előírása) és meglepődünk akkor is, amikor mellettünk egy kolléga elkiáltja magát egy szögletnél: ofszajd! Gyorsan kiderül, hogy őt a legkevésbé sem érdekli a rangadó, hanem a csoport másik meccsét nézi laptopján, ahol a szlovákok a románokkal meccselnek a becsületpont(ok)ért.

Nem tudjuk, mennyire lehet izgalmas az a meccs, de a dunaszerdahelyi kifejezetten jó, negyed óra elteltével az olaszok egy szép akció végén megszerzik a vezetést, nyolc perccel később a franciák egy szép lövéssel egyenlítenek. Van hajtás, küzdés és néhány szép megoldás is: valószínűleg a jövő sztárjai közül is ott vannak a pályán néhányan, nagyon érdekes lesz majd elővenni a jegyzőkönyvet olyan 4–5 év múlva.

A pályán csak az olaszokat hallani – kiabálnak, káromkodnak és mindenki irányít mindenkit. Ezzel szemben a franciák mintha a hatodik érzékükkel kommunikálnának, vagy mintha némasági fogadalmat tettek volna. Mindenesetre utóbbi módszer tűnik hatásosabbnak, 35 perc elteltével a franciák megfordítják az állást

Fortuna Liga-mérkőzéseken ritkán látott iramban zajlik a második félidő is, ziccer mindkét oldalon akad (főleg az olaszokén), de a franciák tűnnek összeszedettebbnek és belövik a harmadik és a negyedik góljukat is. Nem úgy tűnik, hogy az olasz belső védőpáros lesz a jövő Chiellinije és Bonuccija, de a kedvezőtlen állással a Juventus felnőttcsapatában már bemutatkozott irányító, Fabio Miretti sem tud mit kezdeni – marad a 4:1, a franciák csoportelsőségnek örülhetnek.