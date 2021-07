Osztrák Nagydíj - Nemzetközi sajtóvisszhang: Oranje-parti, Verstappen a király

Németország:

------------

Frankfurter Allgemeine Zeitung:

"Szóló Spielbergben. Max Verstappen ismét győzött, és növelte előnyét Lewis Hamiltonnal szemben a világbajnoki pontversenyben. Egy verseny tele büntetőcédulákkal."

Frankfurter Rundschau:

"Max Verstappen magasba emelt öklökkel köszöntötte az extázisban ünneplő holland szurkolókat. A Red Bull versenyzője két hét alatt három futamot nyert és 32 pontra növelte az előnyét az összetettben a címvédő Lewis Hamiltonnal szemben."

Süddeutsche Zeitung:

"Oranje-parti Stájerországban. Max Verstappen a második futamot is megnyerte a Red Bull Ringen, ezúttal még fölényesebben, mint egy hete. Lewis Hamilton csak negyedik lett, Lando Norris pedig szenzációs versenyzéssel harmadiknak hozta célba a McLarent."



Nagy-Britannia:

---------------

The Telegraph:

"Hamiltonnak tulajdonképpen másodiknak kellett volna lennie a Red Bull Ringen, mégis negyedikként ért csak célba."

The Guardian:

"+Campione+, skandálták a holland szurkolók a Red Bull Ringen, miután Max Verstappen hibátlan teljesítménnyel megnyerte az Osztrák Nagydíjat. Ha a holland versenyző így folytatja, a címvédő Lewis Hamiltonnak pedig továbbra is problémái lesznek, akkor Verstappen a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj után hosszú ünneplést rendezhet."



Olaszország:

------------

Gazzetta dello Sport:

"Csodálatosan unalmas verseny volt ez Ausztriában, ahol Max Verstappen a legyőzhetetlen uralkodó szerepében a múlt hetihez hasonló, fölényes győzelmet aratott. Az egyetlen különbséget múlt vasárnaphoz képest a közönség jelentette, ezúttal ugyanis 70 ezer rajongó énekelt és táncolt a holland sztárnak."

Corriere dello Sport:

"Verstappen átvette Hamilton szerepét. A Red Bull szárnyal. A Mercedes pedig már nem az a mágikus csapat, amelyet megismertünk."

Il Messaggero:

"Verstappen, Ausztria ura. SuperMax Hamiltonná változott, a brit címvédő pedig karmok nélküli kismacskává."

La Stampa:

"Verstappen úgy nyeri a futamokat, ahogyan tavaly Hamilton tette. Mestermunka volt, a holland versenyző a rajttól a célig dominált."



Spanyolország:

--------------

Marca:

"Max Verstappen beváltotta a hozzá fűzött reményeket és még a vártnál is magabiztosabban nyerte meg az Osztrák Nagydíjat."



Ausztria:

---------

Kronen Zeitung:

"Verstappen király összerakta a spielbergi dupla sikert."

Kurier:

"Verstappen pályafutása 15. F1-es futamgyőzelmét ünnepelhette, idén már az ötödiket, és sorozatban a harmadikat. Négy spielbergi diadallal ráadásul ő lett minden idők legeredményesebb versenyzője a Red Bull Ringen."



Svájc:

------

Blick:

"Verstappen megint túl gyors volt a Mercedes számára."

