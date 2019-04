Osgyánban a nullával, Ajnácskőn az élbollyal csatáznak

A hétvégén az ajnácskőieket fogadták, és Molnár Tamás és Zibrin Ferenc két–két találatára mindössze egy alkalommal tudtak válaszolni Kovács József révén, így a végén 4:1-es vereséggel vonultak az öltözőbe.

„Rimaszombatban és Ajnácskőn is kapuskodtam, 2011-től pedig a Szuha patak völgyében fekvő alakulatnál végzem teendőimet. Tavaly a rimaszombati területi bajnokság VI. ligája élén végeztünk, nagyon jól ment a játék, és úgy gondoltuk, kipróbáljuk magunkat az V. ligában. Néha az az érzésünk, nem tudunk az ötről hatra jutni. Hetven percig elfogadhatóan focizunk, aztán sebtében kapunk öt gólt. A befejezéssel és a szerencsével is hadilábon állunk, az önbizalom is elszállt, így az eredmények elmaradnak a várttól. Ősszel a tapasztalt Domík Attila vette kezébe az edzői feladatok ellátását, hetente kétszer gyakorlunk, a tréningeken való részvétellel is elégedettek lehetünk, a meccseken viszont nem érződik a befektetett munka” – szomorkodott Juhász Zoltán osgyáni klubelnök, aki egyszer kapusként, másszor csatárként lép pályára. A harminchét esztendős labdarúgó a csapat házi gólkirálya, hiszen a kilenc gólból hármat ő szerzett.

„Az ajnácskőiek elleni gömöri rangadó sok szurkolót vonzott, ám az általunk óhajtott eredmény ismét elmaradt. Most már csak egy célunk van, nem szeretnénk a végén nulla- pontosak maradni. Van egy sikerorientált U15-ös diákalakulatunk, amelynek keretét 18–20 labdarúgó alkotja. Ősszel remélhetőleg ificsapatot is indítunk a bajnokságban, sőt a kezdők is komolyan edzenek. Óriási segítséget nyújt Ján Matej polgármester, aki szívügyének tekinti a község sportéletét” – tette hozzá Juhász Zoltán.

Ajnácskőn a közelmúltban változott a klubvezetés összetétele, ugyanis az előző klubvezetőt polgármesterré választották, így ifj. Kocúr József lett az új elnök. „Hat évvel ezelőtt Józsi édesapjától vettem át a stafétabotot. Öt éve közreműködünk az V. ligában, eddig valamennyi évadban az élbolyban végeztünk. Összekovácsolódott a csapat, és jó képességű játékosokból áll. Nem törekszünk mindenáron a feljutásra, ám ha minden úgy alakulna, valószínűleg vállalnánk a magasabb osztályban való szereplést” – tájékoztatott Poprocký Iván ajnácskői polgármester.

„Az osgyániak elleni összecsapást végig uraltuk. Kár, hogy Zibrin Ferenc megsérült, így minden bizonnyal a következő meccsen nem számíthatunk segítségére. Jakab Dávid, Danyi Roman és Szabó Ferenc személyében három ifit is beépítettünk a csapatba. Ősszel a pálya korszerűsítése miatt több meccset idegenben voltunk kénytelenek lejátszani, a tavaszi idényben azonban nyolc bajnokin hazai környezetben lépünk pályára. A feljutásra pályázók zömét otthon fogadjuk” – mondta Jakab Ottó ajnácskői klubmenedzser.