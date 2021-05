Öröm és bánat a BL négyes döntőjében: bronzérmet szerzett a Győr kézicsapata

A Győr szombaton óriási csatában maradt alul a francia Brest csapata ellen. Az ETO szinte végig futott az eredmény után, 4:3 után csaknem az egész mérkőzésen a francia csapat vezetett. Ana Gros, a franciák jobbátlövője összesen 9 gólt dobott a mérkőzésen, a magyarok részéről a norvég Veronica Kristiansen volt a legeredményesebb a maga 8 góljával.



Sok hiba

Az első félidőben támadásban nagyon döcögött a magyarok játéka, ezért is lehetett az, hogy a Brest 11:8-as vezetésével vonultak szünetre a felek. Szélről és átlövésből is hibáztak a győriek, ráadásul Kari Brattsetet, a beállósukat sem sikerült megtalálni labdákkal. Stine Oftedal és Nze-Minko teljesen láthatatlan volt. Egyedül Kristiansen volt elemében, az ő góljai és Amandine Leynaud védései tartották játékban a Győrt.

A második játékrészben felpörgött a Győr, és a 46. percben Görbicz Anita hetesből lőtt góljával 4:3 után ismét vezettek a magyarok. Sőt, Sije Solberg védése és Kari Brattset gólja után már kettővel mentek a hazaiak. Négy perccel a vége előtt Ana Gross egyenlített 18:18-ra, ami után Solberg ismét óriási védett, és két és fél perccel a vége előtt Oftedal kettőre növelte az előnyt. De a Győr nem tudta megtartani a vezetést, Djurdjina Jaukovic keze nem remegett meg, így a vége 20:20 lett. Jöhetett a hosszabbítás.

Dráma a végén

Az ötperces hosszabbítás Kristiansen értékesített hetesével kezdődött, Jaukovic bombája volt rá a válasz (21:21). Majd Faluvégi és Gros is betalált.

A második hosszabbítás első három percében nem esett gól, majd a bresti Toublanc talált be. Kristiansen ismét hetesből volt eredményes (23:23). Az utolsó perc bresti támadással kezdődött, amit remekül védekezett ki a Győr, és fél perccel a vége előtt támadhatott a döntőért a magyar csapat. Látszott, hogy egyik játékos sem merte elvállalni a döntő lövést, végül Nze-Minko tört be, de Toft védett. A dráma hetesekben csúcsosodott ki. Az idegek csatáját a Brest bírta jobban, győri részről az egész meccsen parádésan játszó Kristiansen mellett Nze-Minko is kihagyta a maga büntetőjét, a másik oldalon csak Ana Gros hibázott, így a végeredmény a büntetők után 25:27 lett. Ezzel eldőlt, hogy a Győr nem játszhat története hatodik BL-trófeájáért.

„Nem hoztuk azt, amit tudunk, nem azt mutattuk a pályán, amit az edzéseken – mondta Fodor Csenge a mérkőzés után, miközben a könnyeit törölgette. – Többször befejezhettük volna, voltak olyan helyzeteink az utolsó percekben, amikkel eldönthettük volna. Nagyon összetett, hogy miért nem sikerült, mindannyian hibáztunk, csapatként veszítettük el a meccset.”

A másik mérkőzésen a Kristiansand 33:30-ra megverte az első BL négyes döntőjében szereplő CSZKA Moszkvát, így vasárnap az oroszokkal vívták a bronzmeccset Görbiczék. Azzal a CSZKA-val, amellyel már kétszer találkoztak ebben a BL-idényben, idegenben döntetlen (27:27) lett a meccs vége, hazai pályán pedig 31:24-es győzelmet aratott a magyar csapat.



Hengerelt a Győr

Stine Oftedal az elődöntőben csak az 50. perc után szerezte meg az első gólját, vasárnap azonban az első 60 másodpercben már kétszer is betalált. A CSZKA első gólját Szara Risztovszka szerezte hetesből. Öt perc után Faluvégi Dorottya góljával már 5:1-re vezetett a Győr, amihez kellettek Silje Solberg nagyszerű védései is. A 8. percben szintén hetesből talált be másodszor a moszkvai csapat, amire Anne Mette Hansen válaszolt (6:2). Nze-Minko lopott szépen labdát az oroszoktól és könnyedén lőtt De Souza kapus feje felett a kapuba (8:3). Fodor Csenge szélről szerezte a Győr tizedik gólját, majd rögtön utána Estelle Nze-Minko száguldott végig a pályán és lőtte meg a harmadik gólját, utána pedig Solberg védett ismét hatalmasat (11:4). Ez volt az 5. védése 8 lövésből! Ezután több támadást is elhibázott a Győr, így hét perccel az első félidő végén 12:7-es vezetésnél időt kért Ambros Martin, az eredmény Veronica Kristiansen második gólja lett. Az ellenféltől Risztovszka szépen szedett össze egy nehéz labdát és pattintotta be Solberg mellett (13:8). Görbicz is megszerezte az első gólját a meccsen – ami összességében 55. volt számára a négyes döntők során –, majd két Kristiansen-hetessel és egy Lukács-lerohanással 17:8-ra elhúzott a Győr. Az első játékrész utolsó másodperceiben Görbicz lőtt még egyet, így már az első 30 percben meglett a 10 gólos különbség.



Nem volt kérdés

Az oroszok nem tudtak mit kezdeni a kemény győri védekezéssel és a hatékony támadásokkal. Csak nagyon ritka esetben tudták kivédekezni a magyar akciókat, amelyek, ha nem egyből góllal végződtek, akkor a legtöbb esetben hetes lett a vége. A második játékrész Kristiansen büntetőjével és Görbicz Anita egészpályás góljával kezdődött (20:8). Solberg emberelőnyben védett egyet, majd ő is megpróbálkozott egy egészpályással, de elvétette, azonban vastaps volt a jutalma a nézők részéről.

Jelena Mihajlicsenko hetesből lőtt gólt, az oroszok 12 perc gólcsend után találtak be ismét, a túloldalon viszont minden bement, amit ellőttek a zöld-fehérek, Stine Oftedal hatodik góljával 25:11-re módosította az állást. A moszkvaiaknak szinte semmi nem sikerült ezen a meccsen, egy gyönyörű hátmögötti passz után az első ziccert Laura Glauser védte, a róla kipattanó lövést pedig a kapufára vágták.

Amorim viszont lőtt gyorsan kettőt (28:13), amire a szurkolók a nevét kezdték skandálni. A brazil balátlövőnek ez volt az utolsó mérkőzése győri színekben, a következő idényt már a Rosztov-Don csapatában kezdi meg.

Risztovszka szerezte meg a CSZKA 15. gólját, a Győr ekkor már 28-nál járt. Ekkor erőre kapott a moszkvai gárda, Gorskova második találatával már 5 gólos sorozatnál tartottak, és feljöttek 28:18-ra. Hansen azonban egy bombával gyorsan véget vetett a sorozatnak.

Laura Galuser is kivette a maga részét a bronzcsatából, többször védett nagyot, és harmadszorra Mihajlicsenko hetesét is védte. Ahogy a négyes döntőben először pályára lépő Kürthi Laura is hozzátette a magáét karrierje első Final Four-beli góljával. A vége 32:21 lett a Győr javára, ezzel a magyar csapat lett a négyes döntő bronzérmese.



Görbicz-búcsú

A szurkolók vastapssal búcsúztak el a győri lányoktól, és szimpatikusan az orosz csapat játékosait is megtapsolták. Görbicz Anitát és Amorimot külön-külön is megünnepelte a győri szurkolótábor, mindketten a könnyeiket törölgetve búcsúztak el. A magyar játékos befejezte karrierjét. Görbicz Anita három gólt dobott ezen a mérkőzésen, így összesen 57 találatot szerzett karrierje során a Bajnokok Ligája négyes döntők történetében, ezzel a holland Nycke Groottal a legeredményesebb ebben a tekintetben. Görbicz 186 BL-meccsen szerepelt, és összesen rekordot jelentő 1016 góllal zárta karrierjét az első számú klubsorozatban, amit ötször nyert meg.

„Nagyon örülök, hogy itt lehettem, és hogy ilyen csapattársakkal léphettem pályára – kezdte Lukács Viktória a mérkőzés utáni értékelést. – Nyilván jobb lett volna a döntőben játszani, de azért is boldog vagyok, hogy nem üres kézzel megyünk haza, és hogy a bronzérmet a szurkolóinkkal együtt ünnepelhettük. Görbicz Anita és Amorim távozásával egy korszak fog lezárulni, nagyon nagy megtiszteltetés volt velük játszani. Volt sírás-rívás, búcsúzkodás az öltözőben” – mondta elérzékenyülve Lukács Viktória.

Az ETO három ezüst és öt arany után először nyert bronzérmet a BL-ben, mivel a négyes döntő 2014-es bevezetése óta mindig továbbjutott az elődöntőből, amikor részt vett a tornán.