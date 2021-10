Nyolcadszor futottak Csicsón

„A miénkkel azonos napon zajlott a győri és a gútai verseny, így nálunk csappant az érdeklődés, de így is jöttek mindenhonnan, és hét-nyolc csicsói is volt a mezőnyben – tájékoztatta lapunkat Földes Csaba főszervező, polgármester. – Tíz kilométeren kellemes meglepetést okozva a bősi Póda Csaba lett az első, másodpercekkel előzte meg klubtársát, Gasparík Tamást, akit szinte megvárt a célban. A nőknél a csallóközkürti Heringh Veronika érte el a legjobb időt. A rövidebbik távon csupa magyarországi végzett az első három helyen: a dél-komáromi Grónai Sándor nyert a győri Lajkó András és a szintén dél-komáromi Czibor Csaba előtt. Csak mögöttük, negyedikként ért célba a legjobb szlovákiai, az észak-komáromi Holczhei Dávid. Alig volt különbség a legjobb négy között. A nőknél szintén magyarországi volt a leggyorsabb: a gárdonyi Vincze Mariann. A színes mezőny érdekessége, hogy a négyből három kategóriában a 40–49 éves korosztályból került ki a győztes, csak Póda Csaba volt a 15–29 évesek közül. Az 1961-ben és előtte született versenyzők között négy kilométeren a tájainkon gyakran megforduló győri Alasztics Gyula volt a legjobb, ám ennél is érdekesebb, hogy a versenyen – életében először – elindult unokája, Lajkó András is, és 18 évesen kategóriájában első lett, s e távon mindössze két tized másodperccel szorult a második helyre. Óvodánk és iskolánk növendékei egy nappal korábban a futballpályán tették meg a maguk köreit, szép számban voltak. Győztesek: Bodó Bence, Lukács Tamás, Szalai Balázs, Németh Anna és Győri Levente. Kiforrott versenyünk zökkenőmentesen lezajlott, alapszinten minden adott volt, s közben jótékonykodtunk is, gyűjtöttünk a helyi Skuba Bianka gyógykezelésére.”

