Nyertek a szerbek a Puskásban (+GALÉRIA)

A magyar válogatott 3-4-2-1-es felállásban futott ki a Puskás Arénába. Hátul a Botka, Lang, Fiola hármassal, középen Negóval, Nagy Ádámmal, Schäferrel és Nagy Zsolttal. A támadásért pedig a megszokott Szoboszlai, Sallói, Szalai Ádám hármas felelt.

Utóbbi fejese volt az első veszélyesebb helyzet a 8. percben. Nem sokkal később a szerb szurkolók már kis görögtüzet gyújtottak, feleslegesen, szabálytalanság miatt Glova játékvezető nem adta meg a szerbek gólját. A válasz népdalátdolgozás formájában érkezett a magyar B-középtől, a Tavaszi szél vizet áraszt Orbán Viktor „kiválasztásával” zárult.

S ha már nézők: a Puskás alsó karéja szinte teljesen megtelt, a középső olyan 80%-ra, míg legfelül a mintegy 300 szerb drukker kapott helyet. A hangulatra nem lehetett panasz, minden veszélyesnek ígérkező akciót fülsüketítő hangrobbanás kísért.

Ezekből sokat nem láthattunk, szerb oldalról sem, így derült égből villámcsapásként érkezett a vendégek vezető találata. Egy szöglet után Gulácsi nagyot védett, a kipattanó azonban az egymást zavaró védők suta mozdulatai után túljutott a gólvonalon (a VAR-szobában a magyar Bognár Tamás adta meg a találatot).

Szalai válasza a 40. percben érkezhetett volna, de a Basel jó formában levő támadója a hosszú sarok mellé lőtt.

Érdekes módon a szünetben az 1:0-ra vezető szerbek cseréltek csak, rögtön hármat, beállt például a Realban mellőzött Luka Jovics is. A következő említésre méltó esemény is egy újabb vendégcsere volt, az 57. percben – a bekapott gólt leszámítva – először lehetett észrevenni némi elégedetlenséget a lelátón. Így aztán Marco Rossi is rászánta magát a változtatásra, Gazdag és Bolla váltotta Nagy Ádámot és Negót. A játék képe nem változott, s elsősorban a továbbra is fáradhatatlan B-középnek köszönhetően nem csukódott le az ember szeme. (Mint a hangosbemondótól megtudtuk, néhányan papírrepülő hajtogatásával ütötték el az időt.)

A 68. percben aztán majdnem összehozott egy újabb gólt a magyar védelem, de Gulácsi meg tudta szerezni a labdát. Beállt a debütáló Collum Styles és Ádám Martin is. A 76. percben ismét a Leipzig kapusának bravúrja kellett ahhoz, hogy Mitrovics ne növelje a szerb előnyt. Sallai egy veszélyes lövéssel búcsúzott, Vécseinek adva át a helyét, Botka helyére Kecskés érkezett.

A hajrában a szerbeknek volt egy veszélyesebb kontrájuk. A magyar csapat becsülettel hajtott, de a támadások befejezéséig nem nagyon jutott el. Kivéve a hosszabbítást, amikor a hazaiak legjobbja, Schäfer átszlalomozott a szerbeken, lövése a kapufáról jött ki, Szoboszlai pedig lényegében az üres kapu mellé gurított a tizenegyespont környékéről. Igazságosabb lett volna a döntetlen, de maradt a 0:1.