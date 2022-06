Női kézilabda: BL-döntős a Győri Audi ETO KC

A városban már órákkal a mérkőzés előtt megjelentek a győri, az esbjergi és a francia Metz szurkolói is, a norvég Kristiansand fanatikusai kicsit később érkeztek meg a mérkőzések helyszínére. Az MVM Dome-hoz vezető metrópótlón mellettem egy német család pásztázta az ablakokat, hogy megláthassák az újépítésű csarnokot. A stadion előtt a szurkolóknak volt lehetőségük számos játékkal elütniük az időt, majd következett az első elődöntő.

A lelátókon a győriek nyerték a hangpárbajt. A bemelegítés után úgy tűnt az ETO játékosai feszültebbek, a dánok szurkolóiknak integetve, mosolyogva vonultak az öltözőbe. A találkozó előtt díjazták a szezon álomcsapatába bekerült játékosokat. Az Esbjergből a balszélső, Sanna Solberg-Isaksen, a győriektől a kapus, Laura Glauser, a beálló Linn Blohm, az irányító, Stine Oftedal, a legjobb védőnek választott Kari Brattset és az edző, Ambros Martin vehette át az elismerését.

A meccs egyik pikantériáját a Solberg-testvérpár adta. A dánoknál a balszélső, Sanna, a győrieknél a kapus Silje is kezdett a meccsen. Kevesen gondolták volna, hogy az első félidőt követően utóbbi két gólnál jár majd, előbbi pedig nem talál a kapuba. Napjaink kézilabdájában azonban a kapusok pontos célzására is szükség van, főleg ha az ellenfél kapus nélkül igyekszik eltüntetni az emberhátrányát. Két ilyet lehetőséget használt ki az ETO hálóőre. Az első félidő jelentős részében a dánok vezettek, akik hatékonyan tudták megállítani a hazai gyors támadásokat. Érdekesség, hogy ők 29 lövésből szerezték 15 góljukat, míg az ETO csak 20-szor próbálkozott. Silje Solberg védései után számos esetben pattant vissza a labda az esbjergiekhez, akik másodjára általában már nem hibáztak.

A szünet után a padról beszálló Fodor Csenge egy góllal kezdett, majd Faluvéginek is adott egy gólpasszt, ami után először vezettek kettővel a zöld-fehérek. A győri nevelésű szélső röviddel ez után újra leült a kispadra, az osztrák játékvezetők kiállították. A hangulat ezt követően magasabb szintre lépett, az ETO drukkerei elnyomták a szintén szép számban érkezett dánokat. A lelátón ülő és állók mellett a csapat is magasabb fordulatszámra kapcsolt és a 39. percben már hárommal vezetett. Ahogy az lenni szokott, a vitatott bírói ítéletek tovább fokozták a hangulatot a pályán és a lelátón is. A bírók mindkét oldalon videózás után osztottak ki egy-egy kétperces kiállítást, a győriek pedig 24:20-nál először vezettek néggyel.

Bő hét perccel a vége előtt Lukács Viktória góljával már ötgólos előnyben volt a Győr, eldőlni látszott a mérkőzés. Ehhez nagyban hozzájárult a kispadról egy hetesre beugró Amandine Leynaud, aki miután kivédte a büntetőt, bennmaradt és sorra fogta a dánok ziccereit. Az MVM Dome-ban 14 800 néző volt jelen, ami női klubeseményen új világcsúcsot jelent.

A Győri ETO a második félidőben valósággal állva hagyta ellenfelét, és azt 17:12-re, a meccset pedig 32:27-re megnyerve bejutott a vasárnap 18 órakor kezdődő BL-döntőbe, míg az Esbjerg a 15.15-től kezdődő bronzmeccsen vigasztalódhat.

A másik ágon szombaton 18 órától a Metz a Vipers Kristiansand ellen játszik az elődöntőben.