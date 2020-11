Nézők nélkül a magyar–izlandi

Nikolics Nemanja a pályán kívül is nagyon akkurátus ⋌(Fotó: MLSZ)

A Magyar Labdarúgó-szövetség a koronavírus terjedését korlátozó legújabb intézkedések miatt visszatéríti a válogatott soron következő mérkőzéseire szóló jegyek árát. Kedd éjféltől ugyanis sportmérkőzéseket csak zárt kapuk mögött lehet megrendezni Magyarországon. Szabad téren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport tilos.

Az UEFA korábbi döntése értelmében a nézőtér harminc százalékát használhatták volna ki a szurkolók, a pótselejtezőre már napokkal ezelőtt elfogyott minden jegy.



Sallai Roland szerint sajnálatos, hogy a vírushelyzet miatt úgy alakult, nem lehetnek majd nézők a meccsen, ugyanakkor reméli, a tévékészülékeken keresztül is örömöt csalhatnak majd a drukkerek arcára. „A szurkolók azok, akik mindig tizenkettedik játékosként ott vannak mögöttünk a nehéz pillanatokban is. Most sajnos nem lehetnek. Nem lesz így egyszerűbb a mérkőzés” – mondta a Freiburg támadója hétfőn a sajtónyilvános edzés előtt.



Szoboszlai hiányozhat

Újabb pozitív koronavírustesztek születtek a Red Bull Salzburg labdarúgócsapatánál, így veszélybe került Szoboszlai Dominik szereplése. A salzburgi klub hivatalos honlapján jelezte, hogy hat futballista fertőzött, a csapat karanténba került, és egyelőre egyetlen játékos sem utazhat el a válogatottba. A Rapid Wien elleni vasárnapi rangadót megelőzően, pénteken elvégzett tesztek mindegyike negatív lett, azonban az 1:1-re végződött összecsapás után levett minták közül már fél tucat pozitív, de nem teljesen egyértelmű eredményt hozott. Az érintett futballistákat nem nevezték meg, tüneteik nincsenek.

Azok a játékosok, akiknek negatív lett a tesztje, csak az otthonuk, az edzőközpont és a mérkőzések helyszínei között mozoghatnak.



A csapat tagjain hétfőn újabb teszteket végeztek el, ezek eredménye lapzárta után vált ismertté. Ha ismét lesz pozitív eredmény, akkor ma újabb tesztekre kerülhet sor, és további egyeztetések függvénye lehet a válogatott játékosok utazása.

A 20 éves Szoboszlainak, a válogatott kulcsjátékosának, szintén karantén miatt kellett kihagynia a magyar együttes októberi mérkőzéseit, köztük a Bulgária otthonában rendezett Eb-selejtezőt, amelyet Marco Rossi együttese 3:1-re megnyert.



A legfontosabb meccs

„Úgy gondolom, Izland nagyon jó csapat, fizikailag rendkívül erős játékosokkal. Fel kell vennünk velük a harcot, a csapategységünkkel, az egyéni kvalitásunkkal föléjük kell tudnunk kerekedni. Tudjuk, hogy nagyon erősek a pontrúgásoknál, ebből fel fogunk készülni a lehető legjobban. A szervezettség és a csapategység volt az októberi sikerek kulcsa. Ezen az úton szeretnénk tovább járni – vélekedett az izlandi csapatról Szalai Attila. A ballábas hátvéd volt az egyetlen, aki a válogatott elmúlt három meccsét végigjátszotta. – Szerencsére jó állapotban érzem magam, remélem, ez így marad. Az év legfontosabb meccse előtt járunk. Ez nyomás, de ennek a nyomásnak édes tehernek kell lennie. Extra motivációnak, hogy ilyen lehetőségünk van.”

Sallai Roland újságírói kérdésre elmondta, hogy igazat ad Marco Rossi szövetségi kapitánynak abban, hogy az izlandi válogatott nem olyan erős, mint a legutóbbi ellenfeleik közül Szerbia vagy Oroszország. Ennek ellenére úgy tartja, hogy ezen a szinten már nincsen könnyű ellenfél.



„Nemcsak nekem, a társaimnak is ez lehet majd a legfontosabb mérkőzésük. Tényleg nagyon készülünk erre a mérkőzésre, és reméljük, hogy sikerrel hagyhatjuk el a pályát csütörtök este.” ⋌(nso)