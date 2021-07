Neymar és Messi összecsap a Copa América fináléjában

A brazilok Peru 1:0-s legyőzésével jutottak döntőbe, míg az argentinok 1:1-es rendes játékidő után büntetőkkel verték Kolumbiát az elődöntőben. A döntőt előzetesen sokan Neymar és Messi párharcának tartják.



„Még most is úgy gondolom, hogy Messi a legjobb játékos, akit valaha láttam. Egyben jóbarátom is, de a döntőben ellenfelek leszünk. Nagyon vágyom erre a diadalra, hiszen korábban még nem nyertem Copa Américát – mondta a döntő előtt Neymar, a brazilok kiválósága. – Messi sok-sok éve vár az első nagy trófeára az argentin válogatottal, és ha a brazil válogatott nincs játékban, mindig nekik drukkolok. Így volt ez például a 2014-es vb-döntőben is a németek ellen. Most persze más lesz a helyzet. Tiszteljük egymást, de csak egy győzhetˮ – tette hozzá a brazil klasszis, aki a 2019-es Copa América-győztes brazil válogatottnak sérülés miatt nem volt a tagja. Neymar eddig 2 gólt és 3 gólpasszt jegyzett a tornán, míg Messi 4 gólnál és 5 gólpassznál jár.



A döntő után várhatóan eldől Messi sorsa, akinek jelenleg már nincs aktív szerződése a Barcelonával. A hatszoros aranylabdás játékost sokan épp Neymar csapatával, a PSG-vel hozták hírbe, de sokkal valószínűbb, hogy szerződést hosszabbít a katalánoknál.



A fináléban az argentinok a legerősebb összeállításukban léphetnek pályára, de a braziloknál hiányozni fog Gabriel Jesus. A Manchester City támadóját még a Chile elleni negyeddöntőben állították ki, mert brutálisan letalpalta Eugenio Menát. A dél-amerikai szövetség Jesust két mérkőzésre tiltotta el fellebbezés lehetősége nélkül. A durva szabálytalanságot elkövető 24 éves támadó a közösségi médiában gúnyosan gratulált a szövetség döntéséhez.



Argentína eddig 14-szer, míg Brazília 9-szer nyerte meg a Copa Américát, de előbbi utoljára 1993-ban örülhetett sikernek.



A mérkőzést Rio de Janeiróban, a legendás Maracana stadionban rendezik, a találkozót a szlovák Digisport 1 élőben közvetíti.

(MTI, TASR, lz)