Nem jött össze a mesterhármas Radványiéknak (FOTÓK)

A komáromiak a hétvégén újabb „történelmi" jelzőt rögzíthettek a krónikában: a trencséniek ellen (2:1) megszületett az első „hazai" győzelmük az élvonalban. Ráadásul (mini)sorozatban másodszor nyertek, amire még szintén nem volt példa a Niké Ligában. Így a rózsahegyiek ellen kedd kora este a mesterhármas (is) volt a tét.

Az ellenfél egy vereség után érkezett Aranyosmarótra, de a beszámolók szerint a Slovan otthonában egyáltalán nem játszottak alárendelt szerepet a 2:1-es vereség ellenére.

A hétvégén történtek befolyásolták a kezdőcsapatok összetételét is: Radványi Miklós, a KFC vezetőedzője nem változtatott a győztes csapaton, míg a vendégeknél bekerült Domonkos Kristóf is. A rózsahegyiek 8-asa számára pikánsnak ígérkezett az összecsapás: két és fél éve éppen a II. ligás komáromiak egyik húzóembereként igazolt az az élvonalbeli klubhoz.

A viszontlátás számára gyorsan rossz érzéssel vegyült, a komáromiak az első szögletükből gólt szereztek. Pillár fejese után utolsóként a vendégek középhátvédje, Matúš Malý ért a labdához, mielőtt az a hálóban kötött volna ki – 1:0. A 3. percben szerzett gól jót tett a lilák önbizalmának, több veszélyes akciót is vezettek. Tamás Nándor és Žák összjátéka után az érkező Špyrka centikkel maradt lea kapu elé belőtt labdáról. „Micsoda játék, gyerekek!” – kiáltotta egy érces hang a lelátóról.

Hallatta a hangját az ezúttal 17 tagot számláló Klapka Divízió is, de azért a meccs nagyrészében a játékosok minden egyes kiáltását lehetett érteni a pályán. Sőt, a meccs előtti másodpercekben olyan síri csend honolt néhány pillanatig a ViOn arénájában, hogy a játékvezetői hármas kölcsönös pacsizására is felfigyeltünk.

Az alacsony nézőszám (460) eleve borítékolható volt. Talán már meg sem kellene említenünk, hogy a KFC minden meccsét „idegenben” játssza a stadionja építése miatt. Ehhez a tényhez pedig társult a kedd kora esti időpont is – a bajnokit a 4. fordulóból halasztották el, amikor a rózsahegyiek még érintettek voltak az európai kupaküzdelmekben. „Kinek fogsz te drukkolni?” – nevetett a stadion előtt ismerősére az autójában ülve egy helybeli. Az érintett pedig széles vállvonogatás mellett elővette a klasszikus közhelyet: „A jó focinak”.

A semleges szurkolók is azt konstatálhatták a félidő derekához érve, hogy az említett kívánság egyre kevésbé valósult meg. A hátrányban levő rózsahegyiek nem igazán tudták, hogyan is szerezhetnének gólt. Komáromi oldalon volt ötlet, de a kulcspasszokba rendre hiba csúszott. A 31. percben aztán majdnem egyenlítettek a vendégek, Selecký egy fél térfélnyi szóló után a rövid sarok mellé lőtt. Kicsivel később Gomola lövését kellett védenie a KFC kapusának, Trefilnek.

Míg a félidő első felében főleg a komáromiak bal oldala volt aktív a támadásban, a másodikban a jobb – utóbbi oldalon a Diviš-Šmehyl párosnak meg kellett küzdenie a pályával is. A gyepszőnyeg már kezdés alatt tele volt szórva labdányi átmérőjű, fű nélküli kis foltokkal, az oldalvonal mellett viszont már jókora rögök is kifordultak a helyükről. Egy alkalommal Diviš külön tapsot is kapott, ahogy a rá váró gödröt is kicselezte labdavezetés közben.