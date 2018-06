Nem bírt egymással Japán és Szenegál

Jekatyerinburg | A japán és a szenegáli válogatott 2-2-es döntetlent játszott egymással az oroszországi labdarúgó-világbajnokság H csoportjának vasárnapi, második fordulójában.

Az utolsó kör előtt ezzel mindkét együttesnek négy pontja van, így biztató helyzetből várhatja csütörtöki utolsó összecsapását.



Eredmény:

H csoport, 2. forduló:

Japán-Szenegál 2-2 (1-1)

------------------------

Jekatyerinburg, 32 572 néző, v.: Gianluca Rocchi (olasz)

gólszerzők: Inui (34.), Honda (78.), illetve Mané (12.), Wague (71.)

sárga lap: Inui (68.), Haszebe (94.), illetve Niang (59.), Sabaly (90.), C. N'Doye (91.)



Japán:

-----

Kavasima Eidzsi - Szakaj Hiroki, Josida Maja, Sodzsi Gen, Nagatomo Juto - Haszebe Makoto, Sibaszaki Gaku - Haragucsi Genki (Okazaki Sindzsi, 75.), Kagava Sindzsi (Honda Kejszuke, 72.), Inui Takasi (Uszami Takasi, 87.) - Oszako Juja



Szenegál:

---------

Khadim Ndiaye - Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Moussa Wague - Pape Alioune Ndiaye (Cheikh N'Doye, 81.), Alfred N'Diaye (Cheikhou Kouyate, 65.), Idrissa Gana Gueye - Ismaila Sarr, Mbaye Niang (Mame Diouf, 86.), Sadio Mané

I. félidő:

----------

12. perc: Sabaly bal oldalról, 10 méterről lőtt kapura, a labdát Kavasima úgy védte ki, hogy az a közvetlenül előtte álló Mané térdéről a hálóba pattant (0-1).

34. perc: Nagatomo vett le szép mozdulattal egy hosszú indítást a balösszekötő helyén, becselezte magát a büntetőterületen belülre, majd a labdát a lábáról "lelopó" csapattárs, Inui 10 méterről kilőtte a hosszú alsó sarkot (1-1).



II. félidő:

-----------

71. perc: Bal oldali akció végén Sabaly lapos labdájáról maradt le középen Niang, de a hosszú oldalon teljesen egyedül érkező Wague az ötös sarkáról a rövid felső sarokba lőtt (1-2).

78. perc: Oszako jobb oldali beadásánál Sané elfejelte a szenegáli kapus keze elől a labdát, a túloldalon Inui az alapvonalról középre gurított, a csereként beállt Hondának öt méterről csak az üres kapuba kellett passzolnia (2-2).



Jól kezdte a mérkőzést az afrikai együttes - amely az első fordulóban a lengyel válogatottat győzte le -, s a Liverpoolban játszó Sadio Mané szerencsés góljával a vezetést is megszerezte.

Ezt követően ugyan még volt helyzete Szenegálnak is, de a japán csapat is egyre bátrabb támadójátékot mutatott. Az ázsiai gárda egy szép akció végén még az első félidőben kiegyenlített.

A fordulás után is a japán csapat volt a kezdeményezőbb, nagy gólhelyzetig, valamint Inui Takasi révén egy keresztlécig is eljutott, a hajrát azonban így is Szenegál kezdhette előnyből, mert Moussa Wague betalált.

A japánok szövetségi kapitánya, Nisino Akira pályára küldte Honda Kejszukét, aki hat perccel később kiegyenlített, ezzel sorozatban harmadik világbajnokságán talált be.

Az utolsó percekben már mindkét csapat elsősorban az eredmény megtartására figyelt, így döntetlennel zárult az összecsapás.