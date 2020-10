NBA: Célegyenesben a Lakers

Tanult a harmadik mérkőzésen vétett hibáiból a Los Angeles Lakers. A Heat vezére, Jimmy Butler a harmadik meccsen mondhatni megkínozta a Lakers védelmét, ezúttal viszont háttérbe szorult. Frank Vogel, a Lakers edzője változtatott a védelmi taktikán. Míg a korábbi mérkőzéseken Butler sokszor kihasználhatta, hogy alacsonyabb védők ellen kell pontot szereznie, ezúttal a Lakers két szupersztárjával kellett szembenéznie. Anthony Davis és Lebron James már kismilliószor bebizonyították, hogy a liga elitjébe tartoznak. Általában támadó képességeikért kapják a dicséretet, most viszont ismét megmutatták, hogy védőként is félelmetesek. Ketten tulajdonképpen gondoskodtak róla, hogy Butler ne ismételhesse meg korábbi mutatványát, a 40 pontos tripladuplát. Bár igaz, hogy Butler az első negyedben pompás 5-ből 5 sikeres mezőnygóllal kezdett, támadó teljesítménye onnantól lejtőre került, végül 22 ponttal zárt.

James úgy lett a mérkőzés legjobb pontszerzője, hogy Butler teljesítményének reciprokát produkálta. Gyengén kezdett, eleinte alig tudott pontott szerezni. Az első negyedben 5-ször is eladta a labdát, ami szokatlanul sok egy olyan intelligens játékosnál, mint ő. Ezt követően rákapcsolt. Összesen 28 pontjából 20 a második félidőben érkezett, mely kulcsfontosságú volt abban, hogy a Lakers megtartsa előnyét a mérkőzés neccesebb szakaszaiban. Anthony Davis ezúttal nem került fault-problémákba, s a pályán töltött 42 perce alatt bezsebelt 22 pontot, 9 lepattanót és 4 asszisztot is. Az utolsó negyedben Davis igencsak felhívta magára a figyelmet két gyönyörű megmozdulással. Támadásban csont nélkül bedobott egy mély triplát, a pálya másik oldalán pedig egy erőteljes blokkal utasította vissza Butler próbálkozását.

A Miami-szurkolók újra láthatták a sérülésből visszatérő Bam Adebayót, akinek a döntősorozatban két meccset is kellett kihagynia sérülés miatt. Adebayo vezette csapatát pontszerzésben, asszisztban és lepattanókban is a Boston elleni 7-meccses szériában, melynek utolsó előtti meccsén könyök-, váll- majd nyakprobléma jelei mutatkoztak nála, s még nyilvánvalóan nem épült fel teljesen. Nem meglepő tehát, hogy a jelenlegi statisztikája mondhatni közömbös: 15 pont, 7 lepattanó és 1 gólpassz. Miután a Lakers Butlert csaknem kiiktatta a játékból, a 20 éves Tyler Herróra került a sor, hogy életben tartsa csapatát. 21 ponttal Herro eddigi második legjobb meccsét produkálta az idei rájátszásban. A hármasozó specialista Duncan Robinson 17 ponttal végre nem árnyéka önmagának, s 7 hármasból 3 be is talált neki.

Bár elmondható, hogy a Heat kollektív offenzívája ébredezik, valószínűleg már túl későn. A Lakers védelme stabilan működik, és azzal, hogy Butlert ilyen módon lefékezik, a Miaminak alternatívát kell keresni. Rettentően hiányzik a Miami Goran Dragics, aki sérülése előtt csapata legjobb pontszerzője volt – a döntő első meccsén sérült meg, azóta nem játszott. A Heat már megmutatta ugyan, hogy amikor csapatként végzik a dolgukat, akkor bárkivel fel tudják venni a versenyt. Azt azonban nehéz elképzelni, hogy a következő három meccsen felül tudnának kerekedni a monstrum Lakersen. 3:1-ről 4:3-ra fordítani egy döntőben képtelenségnek hangzik, de történt már ilyen. 2016-ban a Lebron James vezényelte Cleveland Cavaliers 3:1-es hátrányból fordított Steph Curry és a Golden State Warriors ellen. Vannak tehát csodák!

A sorozat ötödik mérkőzése október 10-én, hajnali 3 órakor kezdődik.

Egy érdekes statisztika A Lakerst erősítő dobóhátvéd, Kentavious Caldwell-Pope már 40 hármasnál jár az idei rájátszásban. A Lakers csapatának történelmében ezt eddig csupán egyetlen játékos múlta felül… Vajon ki lehet? Így van: Kobe Bryant, aki a 2010-es playoff során 49 triplát dobott. A 2010-es Lakers meg is nyerte a bajnokságot, a döntőben pedig a Boston Celticst győzték le 7 mérkőzésen.