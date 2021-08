NB I: Már nincs hibátlan csapat

A Kisvárda három 2:1-es győzelmet követően (FTC, Gyirmót, MTK) utazott Székesfehérvárra, ahol a 35. percben került hátrányba. Az 52.-ben jöhetett volna a fordulópont, amikor Stopirát VAR-os elemzés alapján kiállította a játékvezető, de a keletiek nem tudtak élni az emberelőnnyel. Dárdai gólja megpecsételte a sorsukat, s hiába szépítettek a hosszabbításban (és hiába állított ki a játékvezető egy újabb fehérvárit a hajrában), a hazaiak 2:1-re nyertek. Ezzel nemcsak a Kisvárda bukta el eddigi százszázalékos mérlegét, hanem a MOL Fehérvár maradt az egyetlen, még veretlen gárda a bajnokságban.

Kiállítás és VAR-ozás borzolta a kedélyeket Kispesten is. „Láttam a fényt a stadion felett, ahova mennem kell. A VAR kifiléz teljesen. Remélem, egyszer megszokom, de nem egyszerű” – mondta Horváth Ferenc, a Honvéd vezetőedzője a csapata második gólja utáni hosszas videózásról. Lukics gólja érvényben maradt, a kispestiek pedig végül 3:1-gyel húzták be a meccset, úgy is, hogy Nono 2:0-ás állásnál piros lapot kapott.

„Én már a sárga lapokat sem értem. Egy ilyen felfokozott hangulatú meccsen kapjanak azért sárga lapot a játékosok, ha valakit megrúgnak, vagy egy rossz ütemű becsúszás miatt, de azért, mert idegesek, mert földhöz vágják a labdát… Vicc, száz százalékig biztos vagyok benne, hogy Angliában ezért nem adnak sárga lapot” – kommentálta az esetet Horváth, hozzátéve, Nono tettének természetesen meglesz a következménye büntetés formájában.

A kispestieknek nemcsak a mostani szezonban volt ez az első sikerük, hanem egyúttal a nyáron birtokba vett új otthonukban, a Bozsik Arénában is. Így elrontották a duplán jubiláló Böde Dániel ünnepét. A korábbi válogatott csatár 400. mérkőzését játszotta az NB I-ben, ebből a Paks színeiben – ahol már védőként játszik – 200. találkozóján szerepelt az élvonalban.

A Kisvárdához hasonlóan a Debrecen is a 4. fordulóban szenvedte el első vereségét az idényben, némi meglepetésre a Zalaegerszeg tudott 2:1-re győzni az újonc otthonában. Toldi Gábor, a DVSC edzője szerint most produkálták a leggyengébb félidőt a vezetése alatt. A csapatkapitány Dzsudzsák Balázst azonban ezúttal is dicsérte.

„Tiszta szívvel ajánlanám Marco Rossi szövetségi kapitánynak. Az elmúlt fordulókban kimagasló teljesítményt nyújtott az NB I-ben. Ritka a hozzá hasonló képességű futballista a magyar első osztályban” – válaszolta Toldi az újságírók válogatott kerethirdetéssel kapcsolatos felvetésére.