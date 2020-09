NB I: A vírus árnyékában

Már a nyitómeccs is borzolta a kedélyeket: a paksiak első és második csapatában is több megbetegedés volt, ezért a klub soros bajnokijának halasztását kérte. Az FTC azonban a sűrű programra hivatkozva – amely alapján csak a válogatott szünet alatt lehetne pótolni a találkozót, amikor a Fradinak több kulcsjátékosát is nélkülöznie kell – ebbe nem egyezett bele. Így a Paks ifistákkal kiegészülve volt kénytelen kiállni, s nem meglepő, hogy már a 25. percben gólt kapott, fél óra múltán 3:0, a meccs végén 5:0 állt a Groupama Aréna eredményjelzőén.

„Lehet abban igazság, hogy már akkor eldőlt a meccs, amikor kiderült, hogy lejátsszák, de ettől függetlenül nem kell az első percben gólt kapni – nyilatkozta az M4-nek Böde Dániel, a paksiak csapatkapitánya, aki vastapsot kapott a ferencvárosi szurkolóktól. – A másik dolog, hogy múlt hét csütörtökön edzettünk legutóbb, azóta mindenki karanténban van. Mit tud csinálni, aki ötven négyzetméteren lakik panellakásban? Kérdem én, fordított esetben a Fradi mit játszott volna? Ők lázadtak volna fel a legjobban amiatt, hogy játszaniuk kell. Van a három E betű a címerükben, erkölcs, erő, egyetértés, ebből most egyiket sem éreztem. Erő volt, mert erőt demonstráltak rajtunk, de ezzel nem tudunk mit kezdeni.”

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője jóvla higgadtabban vette tudomásul a tényt, hogy több játékosa karanténba került. Ráadásul a meggyógyultak az érévnyes protokollnak megfelelően négy hétig csak egy félidőt játszhatnak, ezért a felcsútiaknál is jóval több teher hárul(t) a fiatalokra. A hat magyar játékossal felálló vendégek 80 percig tartották az 1:1-et az éllovas Fehérvár otthonában, de végül 3:1-es vereséget szenvedtek.

„A 80. percig domináltunk. Gyorsabbak, határozottabbak, agresszívebbek voltunk, letámadásban is jobbak voltunk, kár, hogy 1:1-nél a ziccereinket nem rúgtuk be. A Fehérvár kihasználta a végén a hibáinkat, hiszen egy tapasztalt gárdáról beszélünk. Ezt a meccset simán meg tudtuk volna nyerni, de nem 80, hanem 90 percig tartott. A fiatalokkal felállva is domináltunk, ezzel elégedett vagyok, s továbbra is agresszív, dinamikus játékra, a gyorsaságra építünk” – mondta Hornyák.

Az ellenfél szakvezetője, Márton Gábor meglepően kritikus volt csapatával: „Néhányszor már ültem itt, és akkor nem nyertünk. Most nyertünk, és örülnöm kéne, de nekem számít az is, hogyan játszottunk, s talán ma futballoztunk a leggyengébben. Borzasztó időszakai voltak a meccsnek... Két pozitívum akadt csupán: megnyertük a mérkőzést, és a vége rendben volt, a cserék is hozzá tudtak tenni a játékhoz, amely nagyon nem volt jó. Óriásit kell javulnunk.”

A forduló legeseménydúsabb találkozója a DVTK–Honvéd volt, amelyen a vendégek kétszer is vezettek két góllal. A 4:2-es kispesti siker – az első a bajnokságban – két miskolci piros lap és egy kihagyott DVTK-bűntető mellett született. „A vendégek rendkívül érdekes körülmények között született harmadik gólja döntően befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. Teljesen mindegy, én mit láttam a kispadról, ország-világ szemtanúja lehetett, mi történt, erről többet nem is szeretnék mondani” – nyilatkozta feldúltan Fecskó Tamás, a DVTK edzője. A kispesti Gazdag Dániel ugyanis egy pillanatra maga is megállt a kiugratása után, mert azt várta, befújja a lest a játékvezető…

A forduló játékosa: Gazdag Dániel (Honvéd) Két góljával döntő érdemeket szerzett a szezon első Honvéd-győzelmében. A második találata vélhetően leshelyzet előzte meg, az első gólja azonban teljesen szabályos volt, és magyar pályákon ritkán látott akcióból született: Gazdag gólhelyzetben két visszahúzós cselt is megcsinált a tizenhatos sarkánál, majd laza mozdulattal átlöbbölte a labdát a két védő és a kapus felett, amely a hálóban ért földet.