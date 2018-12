Nagyon-nagyon csúnyán kikaptak a magyar lányok a kézilabda Eb-n

A középdöntő II. csoportjában, Nancyban vasárnap 15 órától a németekkel, szerdán 18 órától pedig a románokkal találkozik a csapat. Az első két helyezett jut az elődöntőbe, a harmadik az ötödik helyért játszhat.

Norvégia-Magyarország 38-25 (19-12)

lövések/gólok: 55/38, illetve 51/25

gólok hétméteresből: 6/5, illetve 10/8

kiállítások: 10, illetve 8 perc

Magyarország: Kiss É. - Lukács 1, Kovács A. 4, Háfra 1, Mészáros, Kovacsics 3, Schatzl, cserék: Planéta 2, Tóvizi 1, Tóth G. 6, Lakatos 1, Kazai 2, Bíró, Szabó L. 3, Orbán 1.

Még öt perc sem telt el, Kim Rasmussen szövetségi kapitánynak máris időt kellett kérnie, hogy megnyugtassa játékosait, mert a norvégok sokkal higgadtabbak, pontosabbak voltak (1-3), Katrine Lunde pedig remekül védett. Nem véletlen, hogy ő kezdett a skandinávok kapujában, hiszen a magyar klubcsapatok és a válogatott ellen hagyományosan bravúros teljesítményt nyújt.

A magyarok közül Háfra Noémi az első négy lövését elhibázta, és a többiekkel szemben is kiválóan működött a norvég védőfal. A különbség folyamatosan nőtt (3-8), majd Rasmussen cserékkel próbálkozott, a kapuban például Bíró Blanka váltotta Kiss Évát, és öt perc alatt háromszor is sikerült védenie. Voltak rövidebb jó időszakai a válogatottnak, kétszer is előfordult, hogy két gólt szerzett egymás után, de így sem volt esélye megszorítani ellenfelét, sőt a szünetben már hétgólos hátrányban volt. A norvégok továbbra is gyorsan és sokkal pontosabban játszottak, Lunde kiválóan védett, Heidi Löke pedig mind a hat lövését gólra váltotta az első félidőben.

A második felvonás elején Rasmussen támadásban levitte a kapust, vagyis létszámfölényt teremtett, de ezzel sem tudott előrelépést elérni. A magyarok védekezése továbbra sem állt össze, így a címvédő a 38. percben már 11 góllal vezetett. A dán edző egy újabb időkéréssel igyekezett felrázni együttesét, ez azonban az eredmény további alakulását nem befolyásolta.

Tetemes előnyük birtokában a norvégok pörgetett lövésekkel, ejtéssel és fül mögötti passzal is sikerrel próbálkoztak.

A mezőny legeredményesebb játékosa Heidi Löke volt, aki mind a hét kísérletét gólra váltotta. A Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC irányítója, Stine Oftedal 8/6-os, klubtársai közül a beálló Kari Brattset 2/1-es, a balátlövő Veronica Kristiansen 6/4-es mutatóval zárt.

A kapusok közül Kiss Éva 22 kísérletből hármat, Bíró Blanka 27-ből kilencet védett. Katrine Lunde 27/11-es, a Siófok KC kapusa, Silje Solberg 12/4-es mérleget produkált.

A két csapat 83. alkalommal játszott egymással, a mérleg magyar szempontból 49 győzelem, három döntetlen és immár 31 vereség.

Spanyolország-Németország 29-23 (17-9)



A csoport állása:

1. Románia 4 pont/2 mérkőzés (60-47), 2. Hollandia 4/2 (56-52), 3. Németország 4/3 (86-84), 4. Norvégia 2/3 (93-89), 5. Magyarország 2/3 (82-92), 6. Spanyolország 0

Az I. csoport (Nantes) állása:

1. Franciaország 4 pont/3 mérkőzés (77-69), 2. Oroszország 4/2 (50-46), 3. Szerbia 2/2 (51-47), 4. Svédország 2/3 (79-81), 5. Montenegró 2/3 (73-77), 6. Dánia 2/3 (78-88)