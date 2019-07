Nagy meleg, száznál több futó

„Száznyolcan indultak együttvéve, tizenegy óvodás és huszonöt alapiskolás állt rajthoz, a többiek felnőttek voltak. Mindenki a saját korának és felkészültségének megfelelően választott távot – sorolja az alaptényeket színvonalas versenyükről Ravasz Ödön főszervező. – Voltak olyan gyerekek, akik ráadásképpen a három kilométert is teljesítették. Abszolút győztest sem 3, sem 10 km-en nem hirdettünk, csak kategóriánként díjaztuk a legjobb férfiakat és nőket. Odafigyeltünk a legjobb nemesócsaiakra is, akik szép számban futottak, őket külön jutalmaztuk. Sok segítséget kaptam a helybeliektől, az öregfiú futballisták és a tűzoltók is jócskán bekapcsolódtak a szervezésbe. Nagy melegben zajlott a verseny, mely után csupa kedvező visszhang érkezett, úgy néz ki, hagyományt teremtettünk, és lesz folytatása a futásnak.”



VI. NEMESÓCSAI FUTÁS (108 induló) 3 km, férfiak, 29 éves korig: 1. Gaál Attila 10:33, 2. Mihalek Patrik (mindketten Komárom) 10:46, 3. Holzhei Dávid (Zsitvabesenyő) 10:48; 30–39 évesek: 1. Varga Péter (Nagymegyer) 12:14, 2. Ostružlík Márk (Perbete) 27:55; 40–49 évesek: 1. Molnár István (Nemesócsa) 13:10, 2. Gyurkovics Adrián (Szentmihályfa) 13:41, 3. Szabó Attila (Gúta) 14:17; 50–59 évesek: 1. Daniel Matis (Noý Tekov) 13.51, 2. Simon Károly (Nemesócsa) 18:55, 3. Pálovics Sándor (Gúta) 27:51; 60–69 éves: 1. Milan Staňo (Nová Baňa) 12:00; 70 év fölötti: 1. Lamatsch János (Sprint Tatabánya) 16:52; legjobb nemesócsai: Molnár Gergő.

3 km, nők, 29 éves korig: 1. Laki Barbara 14:08, 2. Hervai Tímea (mindketten Nyárasd) 15:52, 3. Tóth Tímea (Lakszakállas) 16:00; 30–39 évesek: 1. Nagy Molnár Zsuzsanna (Csallóköznádasd) 15:54, 2. Szabó Mónika (Balony) 17:25, 3. Ravasz Eszter (Bogya) 19:42; 40–49 évesek: 1. Tóth Ágnes (Lakszakállas) 16:00, 2. Adamek Mónika (Nemesócsa) 17:04, 3. Nagy Éva (Nyárasd) 18:51; 50–59 éves: 1. Herendi Anikó (Sprint Tatabánya) 14:54; 60–69 évesek: 1. Szász Mária (Sprint Tatabánya) 15:18. 2. Gyurkovics Erika (Nyárasd) 16:00, 3. Balogh Valéria 20:10; 70 év fölötti: 1. Puskás Erzsébet (mindketten Sprint Tatabánya) 28:55, legjobb nemesócsai: Adamek Mónika.

10 km, férfiak, 29 éves korig: 1. Holzhei Dávid (Zsitvabesenyő) 47:34, 2. Berta Tóbiás (Komárom) 49:58, 3. Horváth Erik (Bős) 53:13; 40–49 évesek: 1. Nógel Ferenc (Nyárasd) 45:20. 2. Vajas Roland 46:23, 3. Kucsera Tamás (mindketten Dunaszerdahely) 59:07; 50–59 évesek: 1. Király Mátyás (Bős) 44:15; 60–69 évesek: 1. Lelkes József (Nyárasd) 51:32, 2. Bögi Sándor (Dunaszerdahely) 58:30; 70 év fölötti: 1. Richter Ferenc (Budapest) 1:18:38, legjobb nemesócsai: Kovács György.

10 km, nők, 30–39 évesek: 1. Varga Zita (Negymegyer) 51:47, 2. Losonszki Szilvia (Bős) 56:07, 3. Cseh Laura (Albár) 1:12:36; 40–49 évesek: 1. Martina Šrámková (Érsekújvár) 47:37, 2. Király Zsuzsa (Bős) 54:34, 3. Szabó Iveta (Bogyarét) 1:00:18; 50–59 évesek: 1. Sándor Éva (Bős) 54:34, 2. Kovalik Rita (Tata) 1:11:50.

Ovisok, 300 m (11 induló), fiúk: 1. Vasi Kristóf (Nemesócsa), 2. Beke Balázs (Tany), 3. Solik Kornél (Nemesócsa); lányok: 1. Hrdlovics Kitti (Nemesócsa), 2. Varga Jázmin (Nagymegyer), 3. Zora Klottonová (Nemesócsa).

Alapiskolások, alsó tagozatosok, 500 m, fiúk: 1. Molnár Áron, 2. Soós Bence (mindketten Nemesócsa), 3. Ravsch Filip (Zsitvabesenyő); lányok: 1. Veszprémi Mónika, 2. Vargha Flóra, 3. Szoboszlay Tímea (mindhárman Nemesócsa).