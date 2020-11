Mir konstans teljesítménye döntött

A spanyol Joan Mir egy futammal a sorozat vége előtt szerezte meg a világbajnoki címet. Ez egyben azt is jelentette, hogy a Suzuki nagyon hosszú idő után szerzett ismét elsőséget a királykategóriában: pontosan húsz éve az amerikai Kenny Roberts vitte diadalra a japán márkát.

Kilenc különböző győztes

Nem Mir számított a legesélyesebb versenyzőnek a szezon előtti elemzésekben, ennek ellenére hihetetlenül stabilan hozta az eredményeket. Épp ennek a kiegyensúlyozottságnak köszönhette pályafutása első vb-címét, ugyanis csak egy futamgyőzelmet szerzett hat dobogós hely mellett. Mégsem lehet azt mondani, hogy nem érdemelte volna meg a sikert a csúcskategóriában második évét töltő 23 éves versenyző. Szinte minden nagydíjon nagyon kevésen múltak a dolgok, és a kilenc különböző futamgyőztes is a mezőny szorosságát mutatja – a helyzethez pedig Joan Mir alkalmazkodott a legjobban.

„Hihetetlen, nem tudom szavakkal leírni ezt az érzést, egész életemben ezért küzdöttem. És hogy most végre elértem ezt az eredményt… nem nevetek, és nem is tudok sírni, kavarognak bennem az érzelmek. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Nem tudjátok elképzelni, mennyire, mert amikor egy egész életen át álmodsz valamiről, és végre eléred azt… pillanatnyilag nem is hiszem el, ami történik. Időre van szükségem, hogy lenyugodjak és megértsem, mi történt, mert nem találom a szavakat” – nyilatkozta Mir, aki a negyedik spanyol királykategóriás vb-győztes Alex Crivillé, Jorge Lorenzo és Marc Márquez után.

Márquez sérülése

Persze ehhez kellett az is, hogy a topfavorit, nyolcszoros világbajnok Márquez gyorsan kiszálljon a meccsből. A jerezi szezonnyitón, hazai pályán egyből bukott, és a felkarcsontját törte. Bár hét nappal később visszaült a motorra és tett egy próbát, ez azonban csak arra volt jó, hogy bebizonyítsa a nézőknek, hogy ő is emberből van. Márquezre további műtétek vártak, ami azt jelentette, hogy a teljes szezont kihagyja.



Húsz év után ért újra a csúcsra a Suzuki ⋌(Fotó: suzuki-racing.com)

Quartararo és a Yamaha

Az emlegetett Spanyol Nagydíjat a francia Fabio Quartararo nyerte, aki sokáig vezette is a bajnokságot és úgy tűnt, a fiatal motoros lesz az, aki a „kis” Yamahával világbajnoki címet szerez. Közben a csapattársa, az olasz Franco Morbidelli egyre jobb teljesítményt nyújtott, ennek ellenére Quartararo megkapta a szerződést a 2021-es szezonra a gyári Yamahától, ahol Valentino Rossi helyét veszi át. Rossi így jövőre a Petronas Yamaha versenyzője lesz.

Visszatérve Quartararóra: a szezon második fele nem úgy alakult a francia számára, ahogy azt várta, hiszen hiába nyert három futamot, többször bukott, amivel le is csúszott a bajnoki tabella éléről. Morbidelli pedig túl későn kezdett el feljönni, hogy világbajnok lehessen.



Jövőre húsz futam

A 2021-es idény a tervek szerint március végén a Katari Nagydíjjal rajtolna el. A szervezők összesen húsz futamot terveznek, három helyszínt (a portugál Portimao, az indonéz Lomok és az orosz Szosznovo) pedig tartaléknak jelöltek arra az esetre, ha a koronavírus-járvány miatt valahol nem tarthatnák meg a versengést.

Az mindenesetre már a múlt hétvégi, valenciai teszteken látszott, hogy az új idényben is széles lesz az élmezőny. Folytatás a februári, sepangi gyakorlásokon. (hencze, ot)