Mindig a dobogón a hetedik x-en túl

Huszár sikerét ezúttal is a futók 10 km-es számában érte el, megismételve 2022-es második helyét. Ezek után elmondhatja magáról, hogy amióta elérte, túllépte 70. évét, mindig a három legjobb között volt.

A vasgyár főbejárata elől 36-an rajtoltak el az esős, kissé hűvös időben, de a kenyheci futót ez kevésbé zavarta.

„Az elején lassan kezdtem, de tudtam tartani a lépést a többiekkel, nem zökkentett ki egyenletes ritmusomból a változékony időjárás sem. A táv feléig szinte együtt haladt a mezőny. Aztán már én is kezdtem fáradni, s közben az élbolytól is leszakadni. Ekkor eszembe jutott a verseny előtt tett fogadalmam: célba kell érnem. Úgy éreztem, hogy ez erőt is adott, és az utolsó 1-2 kilométeren erősebben is futottam, ennek köszönhető érmes helyezésem. Érdekességként említem meg, hogy most másfél perccel jobb időeredményt értem el, mint tavaly, amikor első lettem. Úgy látszik, van még bennem tartalék, és ha az égiek is úgy akarják, akkor jövőre újra számolhatnak velem a szervezők” – számolt be szerepléséről lapunknak Huszár.

Az érmeket, serlegeket a cél helyszínén, a Luník VIII. lakótelepen tartott ünnepség keretében vehették át a helyezettek.