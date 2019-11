Marco Rossi: „Vészhelyzet van a védelembenˮ

„Rég nem adatott meg magyar játékosnak, hogy 68 ezer magyar szurkoló előtt lépjen pályára. Egész biztosan felemelő érzés lesz itt játszani. Stílusosan és extrán jól néz ki, még üresen is tele van energiávalˮ – mondta a hétfői sajtótájékoztatón Dzsudzsák Balázs csapatkapitány, aki nem tudott olyan meccset felidézni, amikor ennyi néző előtt játszott volna.

Dzsudzsák szerint az elkövetkező napokban olyan impulzusok érik a válogatottat a stadionavatóval és a minőségi ellenféllel, hogy egészen biztosan rendkívül feldobott állapotban utaznak majd ki Cardiffba, a sorsdöntő Európa-bajnoki selejtezőre.

„Sokak szerint a Szlovákia elleni találkozó volt az év mérkőzése, de szerintem a keddi lesz az Walesben. Az maga lesz a döntőˮ – jelentette ki a 32 éves szélső, aki legkedvesebb emlékének a régi Puskás Ferenc Stadionból az akkor világbajnok olaszok 3:1-es legyőzését említette 2007-ből.



„Játékosként mindig csak a következő találkozóra kell koncentrálni, de arra ezúttal figyelni kell, hogy senki ne sérüljön megˮ – mondta Szoboszlai Dominik, aki elárulta, sose járt a régi stadionban, illetve a közelmúltban, Liverpoolban lépett pályára a legnagyobb publikum előtt, ott 55 ezer néző előtt játszott Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A Salzburg középpályása kijelentette: sose volt és sose lesz vitája Dzsudzsákkal a szabadrúgások elvégzésével kapcsolatban, mert mindig megbeszélik, hogy kinek jobb a szög, a lényeg amúgy sem az, hogy ki végzi el, hanem hogy gól legyen.



„Két olyan meccs előtt állunk, amely más-más okból fontos. Jobb lett volna kedden itthon játszani, de a menetrendet nem mi állítjuk össze. Uruguay pedig ötödik a világranglistán, minden poszton világklasszisok szerepelnek a csapatában, Óscar Tábarez szövetségi kapitány is a világ legjobbjai közé tartozik. Nagy megtiszteltetés lesz ellene meccselniˮ – fogalmazott Marco Rossi szövetségi kapitány.

Az olasz tréner kifejtette, 2018 nyara, azaz a kinevezése óta egy cél lebeg a szeme előtt, hogy a válogatott kijusson a részben hazai rendezésű jövő évi Európa-bajnokságra, nem pedig a szerződéshosszabbítás. Mint mondta, ezzel együtt köszöni a bizalmat Csányi Sándornak, a magyar szövetség elnökének, aki a múlt héten jelezte: akkor is ő marad a szövetségi kapitány, ha a magyaroknak nem sikerül kijutniuk a kontinensviadalra. Rossi szerződése november 30-án jár le.

„Vészhelyzet van a védelemben. Korhut Mihály eltiltott lesz Wales ellen, Kádár Tamás sérült és Willi Orbán szerepeltetésével kapcsolatban sem vagyok derűlátó. Bal oldali és középső védők esetében nem küzdök a bőség zavarával, kényszermegoldásokhoz kellett folyamodni, de sose panaszkodok a hiányzók miatt. Azokban is bízom, akik esetleg debütálni fognakˮ – mondta Rossi, aki elárulta, nagy hangsúlyt fektet majd a lélektani felkészítésre.



A hétfői eseményen bemutatták a nemzeti együttes új mezét is, amelyről kiderült, nem sablon alapján készült, azaz most először minden eleme egyedi, hasonlóan az olyan válogatottakhoz, mint a belga, a spanyol vagy a német.

A pénteken 19 órakor kezdődő, Uruguay elleni barátságos találkozón búcsúztatják el a válogatottól Gera Zoltánt, aki 97-szer öltötte magára a címeres mezt, de az U21-es csapat szövetségi edzője – közös megegyezés alapján – nem lép pályára, mivel több mint egy éve már nem játszik.