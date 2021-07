Magyar Nagydíj - Hamilton indulhat az élről Mogyoródon

A 36 éves pilótának ez pályafutása 101. pole pozíciója, az idén pedig a harmadik. A mogyoródi pályán Hamilton karrierje során nyolcadik alkalommal startolhat az élről, a magyar GP-t pedig kilencedik alkalommal nyerheti meg. Ez lenne pályafutása századik futamgyőzelme az F1-ben.

Hamilton mellől csapattársa, a finn Valtteri Bottas rajtolhat, míg a harmadik pozícióban a pontversenyben vezető holland Max Verstappen (Red Bull) zárta az időmérő edzést.

A déli szabadedzés után felpezsdült a mogyoródi paddock, ugyanis a versenyzők és a csapatok is ebédelni indultak, sőt a szerencsések Jean Todttal, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnökével is összefuthattak a boxok mögötti területen. Ezen kívül is nagy volt a sürgés-forgás, elsősorban a gumiszállító Pirelli kamionja körül, az istállók szerelői ugyanis egymást váltva vitték vissza a már felesleges abroncsokat az olasz cégnek, a még használható kerekeket pedig mosással készítették elő a délutáni feladatokra.

A lelátókon a délelőtthöz képest is többen gyűltek össze, látszólag a helyek háromnegyedén ültek szurkolók.

A tökéletes időjárási körülmények között kezdődött időmérőre az amerikai Haas istállónak nem sikerült rendbe raknia Mick Schumacher autóját, amelyet még a harmadik szabadedzésen tört össze, így a német mért idő nélkül az utolsó helyen zárt. Az első szakasz nem hozott különösebb meglepetést, a mezőny leggyengébb autóiban - Haas, Williams - ülő pilótákon kívül Cunoda Juki (Alpha Tauri) búcsúzott.

A második negyedórában már nagyobb volt a küzdelem, 6:40 perccel a szakasz vége előtt Carlos Sainz a boxutca bejáratánál lévő kanyarban megcsúszott, és a gumifalba csapódva lebontotta a Ferrari első szárnyát. Mivel a spanyol pilóta az első gyors körén volt, mért idő nélkül zárt és csak a 15. helyről startolhat vasárnap. Némi meglepetésre nem folytathatta Daniel Ricciardo (McLaren) sem az időmérőt, miközben csapattársa, Lando Norris a második legjobb időt érte el ebben a szakaszban. Bejutott ugyanakkor a harmadik periódusba az Alpine két pilótája, a kétszeres világbajnok Fernando Alonso és Esteban Ocon, valamint Pierre Gasly is a másik Alpha Taurival.

A harmadik etapban az első gyors körök után Hamilton 1:15.5 percen belüli időt repesztve vezetett. Az utolsó percben a brit alaposan feltartotta a mögötte jövőket, Sergio Pérez (Red Bull) így nem tudott elmenni még egy gyors körre, és mivel senkinek nem sikerült javítania, így maradt Hamilton az élen.

A 70 körös Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.

A teljes rajtsorrend: 1. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Valtteri Bottas (finn, Mercedes)

2. sor

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

3. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri)

Lando Norris (brit, McLaren)

4. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Esteban Ocon (francia, Alpine)

5. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Alpine)

Sebastian Vettel (német, Aston Martin)

6. sor:

Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

7. sor:

Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo)

Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo)

8. sor

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)

Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri)

9. sor:

George Russell (brit, Williams)

Nicholas Latifi (kanadai, Williams)

10. sor:

Nyikita Mazepin (orosz, Haas)

Mick Schumacher (német, Haas)