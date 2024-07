Magabiztos győzelmek a Kenyheci 11-es mindkét távján

A megmérettetés előtt a Hernád-parti település polgármestere, Konkoly Tamás üdvözölte a versenyzőket és a jelenlévőket, méltatva a szervezők munkáját, kiemelve a versenyen is induló Huszár Tibor tevékenységét, valamint a sportért felelős önkormányzati képviselő, Danko László segítőkészségét. „Nagyon örülök, hogy ennyien eljöttek és képviselték egyesületüket, városaikat, falvaikat. Azt hiszem, nem bánták meg, próbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy jól érezzék magukat. Remélem, ez sikerült is, és jövőre legalább ugyanilyen létszámban újra találkozunk” – jegyezte meg lapunknak Huszár.

A kiváló körülmények és időjárás közepette lezajlott versenyt magabiztos versenyzéssel a kassai Martin Folenta nyerte, aki 6 percet vert a második helyezettre. A rövidebb távon is kassai versenyző, Štefan Pálfi ért célba elsőként, egyperces előnnyel. A verseny keretében Kenyhec legjobbjait is értékelték, az 5 km-es távon a férfiaknál Bitó Sebastián, a hölgyeknél Danko Éva lett a legjobb. 11 km-en csak a férfiakat díjazták, az elsőségért járó jutalmat Makó Dominik vehette át.

A tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is képviseltette magát a Nagykaposi Futóklub: Vargaestók Géza és Papp Zoltán egy nap leforgása alatt két helyszínen is rajthoz álltak, előbb Kenyhecen, majd Varannón versenyeztek. Vargaestók a hosszabb távon indult el: „Igyekeztem jól beosztani az erőmet, hogy mindkét versenyen helytálljak. Helyezéseim szerint elégedett lehetek, főleg a kategóriámban. Fárasztó volt a két megmérettetésen való részvétel, de megérte. Nagyszerű munkát végeztek a szervezők.”

Papp a rövidebb távot választotta és hasonlóan vélekedett: „Kihoztuk magunkból a maximumot. Valóban fárasztó volt ez a nap, az utazás miatt is, de én is azt mondom, hogy megérte. Mindkét versenyen elért eredményemmel úgyszintén elégedett lehetek, s a szervezést én is pozitívan értékelem.”

Az Abaújszinai Atlétikai Kör vezetőségének tagja, Ficzere Bertalan ugyan a benevezettek listáján volt, de a verseny előtti napon mégis meggondolta magát: „Sajnos sokat betegeskedtem az elmúlt hetekben. Ugyan a verseny előtti napokban kezdtem magam jobban érezni, de végül úgy döntöttem, nem kockáztatok és visszalépek. Minden elismerésem a szomszéd település szervezőinek.”