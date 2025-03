La Liga – Élre ugrott az Atlético Madrid

Ízig-vérig nő. Világi nő. Táncművésznő, akinek a balerinák között is alig akadt párja. Medveczky Ilona a revüszínpadok fényes csillaga. Le kellene írnom azt is, hogy volt, de nem lenne értelme, hiszen nincsenek már revüszínpadok. Ő viszont még ma is az, akinek született: díva.