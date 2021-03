Križan Richárd: Offenzív focira vagyunk beállítva

A labdarúgó Fortuna Liga egyik legizgalmasabb csapatává váltak a trencséniek, akik idén pazar formába kerültek, és nagyon mélyről indulva harcolták ki a felsőházba jutást. Az elmúlt hetek sikereiben kulcsszerepe volt a palásti származású Križan Richárdnak, akit az elmúlt fél év történéseiről, a DAC elleni 3:3-ról és a jövőjéről is kérdeztünk.

A labdarúgó Fortuna Liga egyik legizgalmasabb csapatává váltak a trencséniek, akik idén pazar formába kerültek, és nagyon mélyről indulva harcolták ki a felsőházba jutást. Az elmúlt hetek sikereiben kulcsszerepe volt a palásti származású Križan Richárdnak, akit az elmúlt fél év történéseiről, a DAC elleni 3:3-ról és a jövőjéről is kérdeztünk.

Az őszi szezon elején az első két fordulóban kezdőként lépett pályára, aztán jött egy hatmeccses sorozat, amikor vagy csak a cserepadon ült, vagy még oda sem fért fel. Mi volt ennek az oka?

Nyáron érkezett az új edző (Stijn Vreven – a szerk.), aki próbált változtatni a csapaton. A szezon első két mérkőzésén csak döntetleneztünk, aztán kikaptunk, ekkor kerültem ki a kezdőből. Őszintén szólva, ekkor még nem volt túl jó a viszonyom a vezetőedzővel, de később szerencsére rájött, hogy mégis tudok segíteni a csapaton, mivel a jó eredmények nem jöttek az alatt a hat meccs alatt sem, amikor nem játszottam. A csapat nem működött jól, úgyhogy visszarakott a kezdőbe. Azóta rendbe jött a kapcsolatom vele, és minden úgy van, ahogy lennie kell.

Azóta kirobbanthatatlan a kezdőből: a többi őszi fordulóban, valamint az eddigi tavaszi bajnokikon is rendszeresen kap játéklehetőséget. Ennyit tesz a jó viszony?

Az edzőnek rá kellett jönnie, hogy mi a legjobb a csapatnak, próbálkoznia kellett különféle dolgokkal. Nagyon rövid idő állt rendelkezésére, hogy megismerkedjen velünk, hiszen a nyári felkészülési időszak mindössze két-három hétig tartott, aztán rögtön kezdődött a bajnokság.

Akkor elmondható, hogy mostanra sikerült összeszokni vele? A trencséni csapat már tavaly év végén is javuló formát mutatott, most pedig fantasztikusan hajrázott az alapszakaszban, négy meccsen tíz pontot szerzett, és bejutott a felsőházi rájátszásba.

A szezon elején sok kritikát kaptunk, nem voltak eredményeink. De úgy gondolom, hogy az edzőnek van egy saját filozófiája, nagyon kemény edzéseket tart hét közben. Sikerült összeszoknunk vele, hiszen mindenkinek kell egy kis idő ahhoz, hogy belerázódjon az új közegbe. Ő Belgiumból érkezett, így meg kellett ismerkednie az itteni körülményekkel, mi pedig most aratjuk le a munka gyümölcsét, mert végre jönnek az eredmények is.

Gondoltak rá, hogy a csapat így beindul tavasszal, és sikerül bejutni az első hatba?

Nem mondanám, hogy tervben volt, nem is volt ilyen célkitűzés, de hittünk benne, hogy sikerülhet. Ha úgy vesszük, két hónappal ezelőtt még az utolsó helyen álltunk a tabellán, és akkor még senki sem hitt benne, hogy ez összejöhet. Meccsről meccsre haladtunk, csak az lebegett előttünk, hogy jó teljesítményt nyújtsunk. Végül sikerült bejutnunk az első hatba, és most lehetőségünk van tíz jó meccset játszani, bármiféle nyomás nélkül.

És erre a tíz mérkőzésre már van konkrét célkitűzése a csapatnak? Abból kiindulva, hogy az elmúlt hetekben döntetleneztek a DAC-cal és legyőzték a nagyszombatiakat, nincs kitől félniük, ráadásul a stadion átépítése után újra hazai pályán szerepelhetnek.

Minél jobb eredményeket szeretnénk elérni, de konkrét célunk nincs. Minden esélyünk megvan rá, hogy meglepetést okozzunk, és szerintem már az ellenfelek is sokkal jobban fognak figyelni ránk. Hat meccse veretlenek vagyunk, biztos vagyok benne, hogy alaposabban fognak készülni ellenünk. Megkönnyebbülés végre hazai pályán szerepelni, hiszen a stadion építése miatt éveken keresztül utaznunk kellett a hazai mérkőzéseinkre is, hol Miavára, hol Aranyosmarótra, hol Zsolnára. Viszont a szurkolók sajnos nem lehetnek ott a stadionban, ez továbbra is egy mínusz.

Kihagyhatatlan a trencséni védelemből - Somogyi Tibor felvétele

Hogyan emlékszik vissza a DAC elleni 3:3-ra?

Nagyon jól kezdtünk és jól is játszottunk a DAC ellen, nem sokszor engedtük őket a kapunkhoz, míg mi be tudtuk fejezni az akcióinkat. A csapat offenzív focira van beállítva, és ha az ellenfél is focizni akar, akkor az mindig egy jó meccset eredményez. Kár azért a két elvesztett pontért, főleg, mert az utolsó percben úszott el a győzelem. De felesleges ezzel foglalkozni, mert lehet, hogy ha a DAC ellen sikerül nyerni, akkor a további mérkőzéseink alakultak volna másképp.

Hétvégén a Slovan ellen játszik a csapat, és a formát tekintve a listavezető ellen sem esélytelenek, Mire lehetnek képesek ellenük?

Nálunk senki sem fél a Slovantól, még ha az élvonal legjobb csapatáról beszélünk is. Tudjuk, hogyan kell játszani ellenük. Amikor ősszel Pozsonyban játszottunk a Slovan ellen, kikaptunk, de egy picit gyengébb első félidő után a másodikban jobban játszottunk, mint ők. Ha most koncentrálni fogunk, akkor jó eredményt érünk el.

Trencsénben képzeli el a jövőjét, vagy nyáron esetleg már váltani szeretne?

Ez még a jövő zenéje, ahogy mondják. Én most Trencsénre koncentrálok, télig van szerződésem a csapattal. Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok, de nyitott leszek, ha a vezetőség beszélni szeretne a szerződéshosszabbításról. Biztosan meghallgatom őket, hogy mivel jönnek elő. Hosszabb távon természetesen még ki szeretnék jutni külföldre és kipróbálni magam egy erősebb bajnokságban.