Krakkói álom: hosszabbítás után továbbjutott a DAC az EL-ben!

Peter Hyballa vezetőedző egy helyen változtatott csapatán az első mérkőzéshez képest: Eric Ramirez a kezdőben kapott helyet, Vida Kristopher a kispadra szorult.

A lengyeleknél két változás volt, Jablonský és Ferraresso játszott Datkovic és Pestka helyett.

A hazai szurkolók már a Cracovia-himnusz után megmutatták, hogyan szól a hangjuk a kiváló atmoszférájú krakkói városi stadionban, és rögtön a 2. percben gólt is ünnepelhettek – Csecsarics előre ívelt labdáját RafaLopes gond nélkül levehette, és kapura lőtt, a labda pedig a vendégszektor döbbenetére a bal alsó sarokban kötött ki – 1:0.

A gyors gól megfogta a sárga-kékeket, egyáltalán nem tudtak kibontakozni, az első húsz percben csak egy lövést tudtak felmutatni, Davis szabadrúgását, ami a kapu fölé szállt. A DAC játékában sok volt a bizonytalanság, ráadásul két sárgát is gyorsan összeszedtek, Čmelík és Koštrna révén.

A 22. percben azonban Vida Máté távoli lövéssel próbálkozott, Peškovič ujjheggyel tolta szögletre a labdát. A másik oldalon Jablonský fejelhetett, de nem találta el a kaput.

A Cracovia egy kicsit talán megelégedett a vezetéssel, a DAC játéka egyre gyakrabban kezdett hasonlítani arra, ami az elmúlt szezonban a siker záloga volt. Közben Hyballa lecserélte a sárga lapos Čmelíket, helyette Blackman állt be.

A 39. percben Jedlička biztos góltól mentette meg a csapatát, Vida Máté passzolt rossz helyre, ebből indult a Cracovia, az akció végén pedig Van Amersfoort oda lőhetett volna, ahová akar – a léc alá akart, de Jedlička másképp gondolta. A következő szöglet után is veszélyesen egyedül maradtak a hazai játékosok a DAC ötösén, de ez is megúszták a sárga-kékek.

Nem sokkal a szünet előtt Ronan beívelt szabadrúgása után Kružliak fejelt, de Peškovič lehúzta a labdát.

Az első félidőben egyértelműen a Cracovia volt a veszélyesebb, a DAC-nak csak egy rövid biztató periódusa volt a huszadik–harmincadik perc táján.

A szünet után viszont a DAC kezdett pontosan úgy, mint negyvenöt perccel korábban a Cracovia: nem is engedték labdához a hazaiakat, és Davis beadása után Ronan egyedül maradt a kapu előtt, és egyenlített – 1:1! Az ír középpályás az első félidőben nagyon idegesen, elég sok hibával játszott, de a góljával mindent jóvátett.

Három perccel később három a három ellen vezethetett akciót a DAC, Kalmár okosan Ramirezhez passzolt, ő azonban Peškovičba bombázott.

A Cracovia a kezdeti zavarodottság után rendezte sorait, a DAC birtokolta többet a labdát, de nagy helyzet nélkül. A másik oldalon ezzel szemben egy szöglet után a 70. percben Van Amersfoort fejese a felső lécről jött ki.

A 78. percben Kalmár előtt volt üres a terület, megeresztett egy lövést, de Peškovič védett, ahogy nem sokkal később Divkovic próbálkozását is kiütötte. A 81. percben ismét Divkovic védett, és Peškovičnak most nagy bravúrt kellett bemutatnia, hogy szögletre üsse a labdát. A 86. percben Kalmár játszotta magát tisztára, de elég éles szögből kellett lőnie, és Peškovič ezt a labdát is megfogta.

A Cracovia kontrákból próbálkozott, de azok némelyike életveszélyes volt, a 87. percben sem sok hiányzott a gólhoz, ám a rendes játékidőben maradt az 1:1.

A hosszabbítás előtt Hyballa minden játékosához külön odament, a tenyerükbe csapott, kaptak tőle egy biztató ölelést.

A DAC pedig álomszerűen kezdte a hosszabbítást, Heliktől Kalmár szerzett labdát, Ramirezhez passzolt, és a venezuelai csatár ezúttal oda rúgta, ahova kellett: a kapuba – 1:2! Van Amersfoort majdnem egyenlített, de a felső léc ezúttal is Jedličkával volt.

Hyballa a gólszerző helyett Vida Kristophert küldte pályára, a 102. percben éppen ő passzolt jól Divkovichoz, aki az oldalhálót találta el. A hosszabbítás első félidejének ráadásában Van Amersfoort elé ideálisan pattant a labda, a hátvéd nem érhette el, de a holland csatár a kapu mellé fejelt.

Az utolsó játékrészre, a hosszabbítás második felére az időközben besárgult Kalmár helyett Taiwo lépett pályára. A dunaszerdahelyiek tudták, hogy nem szabad a Cracoviát olyan helyzetbe engedni, hogy egy gól hiányozzon nekik a továbbjutáshoz, mert akkor nagyon fel tudnak pörögni. A sárga-kékek lassacskán lopták a másodperceket, perceket. A hazaiak nem adták fel, Wdowiak lövése fölément, majd Jablonský lőtt mellé.

A lengyelek a hosszabbításban mégis ki tudtak egyenlíteni, Piszczek kapott jó labdát, és a ezt már Jedlička se védhette – 2:2. A hátralévő kevesebb mint egy percben viszont már nem tudott csodát tenni a Cracovia, így a krakkói stadion felett az zengett: „Az éjjel (és az EL) soha nem érhet véget!”