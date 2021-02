Klubvilágbajnokság – Negyedszer a Bayerné a trófea

A mexikói együttes – amely ötödik nem európai vagy dél-amerikai csapatként jutott a döntőbe – a négy között a brazil Palmeirast múlta felül, míg a bajorok az egyiptomi al-Ahlit ütötték el a döntőbe jutástól.

A döntőben komoly nyomást gyakorolt riválisa kapujára a – Thomas Müllert friss pozitív koronavírustesztje miatt nélkülöző – Bayern, ám az első félidőben csak les miatt meg nem adott gólig jutott.

A játék képe a második játékrészben sem változott, továbbra is a német csapat futballozott aktívabban, és egy újabb videózás alá vetett, ám ezúttal megadott góllal vezetést szerzett: a világbajnok francia Benjamin Pavard talált be. A gól után egy kapufánál és egy öngólközeli szituációnál is nagyon közel állt a második találathoz a Bayern, ám újabbra már nem volt szüksége a sikerhez. Ezzel 1976, 2001 és 2013 után negyedszer ért a csúcsra, és befogta az örökrangsor második helyén az olasz AC Milant.

A Bayern egy szezonon belül a hatodik trófeáját szerezte meg a német bajnokság és kupa, a Bajnokok Ligája, valamint az európai és német Szuperkupa megnyerése után.

A klubvilágbajnokság végeredménye: 1. Bayern München

2. Tigres UANL

3. al-Ahli

4. Palmeiras

5. al-Duhail (katari)

6. Ulszan Hyundai (dél-koreai)