Első klubvilágbajnoki címére hajt a Liverpool

Egyértelműen a BL-címvédő Liverpool a döntő esélyese: Klopp csapata a lehető legerősebb összeállításban érkezett Katarba, bár a negyeddöntőben a mexikói Monterrey ellen sérülés miatt nem lépett pályára Virgil van Dijk, míg Firmino és Mané is csak csereként állt be. A német vezetőedző elsősorban kísérletezésre használta a mérkőzést – Henderson kipróbálhatta magát középhátvédként, valamint lehetőséget kapott több peremember, például Lallana, Oxlade-Chamberlain és Shaquiri is. Klopp nagy örömére egyre jobb formában játszik Naby Keita, aki hosszú sérülése után utóbbi három meccsén egyaránt gólt szerzett.



A Monterrey ellen azonban alaposan megizzadt a Liverpool, amely csak egy hajrában szerzett Firmino-góllal tudta kiharcolni a továbbjutást. A mérkőzés nemcsak a pályán, de azon kívül is feszült volt: Klopp durva szópárbajt vívott az ellenfél vezetőedzőjével, a játékvezető csak sárga lapokkal tudta lenyugtatni a feleket.



A Liverpool korábban még nem nyert klub-vb-t, a 2005-ös BL-győztes csapat az akkori fináléban elbukott a Sao Paulo ellen. Kloppékra pedig ezúttal is brazil csapat vár. A döntőben a 2019-es Copa Libertadores-győztes Flamengo lesz a Pool ellenfele, amely a negyeddöntőben 3:1-re verte a szaúdi al-Hilalt. A brazilok keretében többek között olyan régi ismerősöket találunk, mint a tavalyi szezonban még Bayernt erősítő Rafinha, az Atlético-legenda Filipe Luis vagy Diego, aki legszebb éveit Brémában és Wolfsburgban töltötte, de megfordult a Juventusnál is. A Flamengo pazar szezont tudhat maga mögött – a Copa Libertadores mellett a brazil bajnokságot is megnyerte, méghozzá elsöprő, 16 pontos előnnyel. Ellenük szól azonban, hogy a klub-vb-t utoljára 2012-ben tudta megnyerni dél-amerikai csapat, azóta töretlen az európaiak uralma – a Real Madrid négyszer, a Bayern és a Barca egyszer hódította el a trófeát.