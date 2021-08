GALÉRIA: Kikapott a Slaviától a Ferencváros, de továbbjutott a rájátszásba

A 19 370 szurkoló befogadására alkalmas Eden Aréna háromnegyedéig megtelt Slavia-szurkolókkal – az UEFA szabályzata szerint a járvány miatt a selejtezőkön még nem lehettek vendég nézők –, akik félelmetes hangulatot termettek már a kezdősípszó előtt, ami a mérkőzés alatt csak fokozódott.

Aissa Laidouni nem szerettette meg magát a cseh szurkolókkal, az első 10 percben háromszor maradt lent a pályán, harmadszorra már olyan hangosan fütyülték ki, hogy médiatribűn íróasztalai is beleremegtek.

Az első veszélyesebb Fradi lehetőség a 12. percben adódott, amikor Tokmac csapott le a labdára, vitte be szélről a csehek tizenhatosába, gyengécske beadását azonban elsodorták Zachariassen elől.

A 19. percben először vezetett veszélyes kontrát a Fradi, természetesen Tokmac révén, aki lövésig is eljutott, de Kolář nagyot spárgázva védett.

Az első játékrész derekán veszélyes helyről szabadrúgáshoz jutott a Slavia, de Stanciu 20 méterről fölé durrantotta.

Kezdtek elharapódzni az indulatok, a Fradi játékosai elég sokszor került a földre, és el is töltöttek ott néhány másodpercet, amit sem a prágai játékosok, sem a szurkolóik nem díjaztak.

Az első igazán komoly hazai helyzet a 31. percben érkezett, amikor Jakub Hromada kevergetett a Fradi tizenhatosának vonalán, majd lőtt kapura, a megpattanó lövése azonban szögletre csorgott. A prágaiak egy emberként kezezést reklamáltak, de Tobias Stieler játékvezető nem ítélt büntetőt. Két perccel később Schranz jutott el lövésig, de a kísérletét blokkolták a Fradi védői.

A 38. percben azonban már nem tudtak blokkolni a vendégek: a csereként beállt Sima húzott el Wingo és Botka mellett, a beadására pedig Lukáš Masopust érkezett és a kapu jobb alsó sarkába pofozta a labdát – 1:0.

A második félidő elejét megnyomta a hazai csapat, sorban érkeztek a beadások, de vagy a Fradi védők fejelték ki, vagy Dibusz húzta le a labdát.

Stanciu a második félidőben is próbálkozhatott egy jó helyről járó szabadrúgással, de megpattanó lövését Dibusz szemmel a kapu mellé tornázta, pár pillanattal később Sima fejelhetett teljesen egyedül, de ez is kimaradt. A Fradi ekkor csak pillanatokra tudta megtartani a labdát. Stanciu kétszer is próbálkozott, de mindkét lövését védte Dibusz. A friss Jan Kuchta cselezte be magát Ferencváros tizenhatosába, a vendégek nem mertek hozzáérni, a visszagurított labdája azonban nem volt pontos. A másik oldalon Uzuni először futhatott volna el, de rosszul vette át a labdát és a védők megelőzték.

Egy végletekig kijátszott prágai akció végén a védő, Tarasz Kacsaraba került helyzetbe, de a befejezésen nagyon jól látszott, hogy miért játszik ő hátvédet. A 84. percben ferencvárosi Eldar Civic kapta meg a második sárga lapját, így idő előtt mehetett zuhanyozni.

Óriási izgalmakat tartogatott a hajrá, a Slavia mindent egy lapra feltéve támadott, sorban érkeztek a veszélyes lövések Dibusz kapujára, ám egyikből sem született gól. Következhetett az 5 perces hosszabbítás, amelyben még Alexander Bahnak volt egy jó próbálkozása de nem tudta begyötörni a második gólt a Slavia. A Ferencváros vért izzadva kiharcolta a továbbjutást a BL-selejtezőjének rájátszásába, ezzel az is biztossá vált, hogy a Fradi legrosszabb esetben is ott lesz az Európa-liga csoportkörében. Az már korábban eldőlt, hogy a zöld-fehérek a CFR Cluj és a Young Boys párharcának győztesével mérkőznek a főtábláért.