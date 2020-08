Két góllal nyert a DAC a Hafnarfjördur otthonában

Bernd Storck vezetőedző ezúttal is a Jedlička–Blackman, Müller, Kružliak, Davis–Schäfer, Friede, Balic–Kalmár–Divkovic, Ramírez kezdőcsapatnak szavazott bizalmat, csakúgy, mint a Fortuna Liga összes eddigi fordulójában.



Óvatosan kezdtek a csapatok, az első húsz percben DAC-részről csak Ramírez került ziccerbe, míg a hazaiak semmilyen veszélyt sem jelentettek Jedlička kapujára.

A 22. percben begyorsított a DAC, egy szép Blackman-akció végén Balic vállakozott lövésre, a megpattanó labda pedig a hálóba kötött ki – 0:1.

A gól valamelyest megnyugtatta a dunaszerdahelyieket, akik ezután egyértelmű mezőnyfölényt dolgoztak ki, bár a helyzetek ezúttal nem jöttek futószalagon. A Hafnarfjördur az első játékrészben csak egyszer, egy szöglet után került helyzetbe, a DAC megérdemelten vonult az egygólos előny birtokában szünetre.



A második félidő első húsz perce az idei szezon eddigi leggyengébb DAC-játékát hozta, Kalmárék idegesen, sok hibával futballoztak, nem sikerült huzamosabb ideig megtartaniuk a labdát. A szerény képességű izlandiak azonban nem tudtak helyzeteket kialakítani, Jedličkát csak egyszer tesztelték le. A 75. percben Kalmár Zsolt lódult meg a balszélen és lőtt kapura, a kipattanót pedig Eric Ramírez a hálóba vágta – 0:2.



A második gól végre megnyugtatta a dunaszerdahelyieket, míg a hazaiak teljesen feladták a harcot. A kegyelemdöfést az utolsó tíz percben Kalmár, Ramírez és a csereként beállt Fábry is megadhatta volna nekik, de kimaradtak helyzeteik, így az eredmény már nem változott.



A DAC a második fordulóban is a nem kiemelt csapatok közé tartozik majd, ellenfelet a hétfői sorsoláson kap.



