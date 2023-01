Katona Renáta: Nagyon jó dinamikája van a csapatunknak

Még a tokiói olimpiára való kijutás után azt mondta, hogy a Nemzeti Sportban is csak hátralapozva találta meg a hírt az eredményükről. Most világbajnokként, gyönyörű estélyi ruhában itt áll az Operaház színpadán a legjobbnak járó trófeával a kezében. Kijárt már ez a figyelem a kardcsapatnak.

Nagy boldogságot érzek és el sem hiszem ezt az egészet. Már akkor is hihetetlennek hangzott, mikor megjelent, hogy az első tízbe bekerültünk. Utána már nagyon izgultam, hogy végre legyen december 30. és derüljön ki, hogy ki van az első háromban. Úgyhogy nagyon nagy öröm volt, amikor megkaptam a meghívót ide.

Az olimpiát követően Márton Anna kikerült a válogatottból, így ön lett a rangidős ebben a fiatal válogatottban. Milyen szerepe van a csapatban?

Nincs semmi különös szerepem, nagyon demokratikusak vagyunk, összehangoltan dolgozunk. Én próbálok hozzáfiatalodni Lizához, Sugihoz és Lucához, ők pedig igyekeznek felnőni egy kicsit hozzám. Ez nagyon jól is működik, jó dinamikája van a csapatunknak.

Ez utóbbit mindig kihangsúlyozzák, valamint azt is, hogy sportpszichológus is segíti a munkájukat. Ez a siker egyik titka?

Nagyon sokan segít ez is az eredmények elérésében. Egyrészt abban, hogy jól tudjunk kommunikálni, fontos, hogy mindenki ki tudja fejezni az igényeit, vagy ha valamilyen konfliktusunk van, akkor könnyebben el tudjuk azt simítani. Illetve lényeges, hogy jobban megismerjük egymást, tudjuk, hogy kinek mire van szüksége egy-egy verseny előtt, alatt vagy után.

Azt is mondta korábban, hogy szeret másokért küzdeni, jó érzéssel tölti el, ha a társai is hisznek önben és szurkolnak a sikeréért. Talán ez is lehet az oka, hogy csapatban lett meg az arany?

Igen, biztosan ez is hozzájárult a győzelemhez és ahhoz, hogy egy ilyen remek csapatként működünk. Van két testvérem, így talán innen jön, hogy nagyon szeretek közösségben lenni, hogy segít, ha egymásért harcolunk és együtt vagyunk a versenyek során.