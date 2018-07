Juventus: több mint egy klub

Messze még az átigazolási időszak vége, ám kijelenthetjük, az egyik legjelentősebb üzlet kedden megköttetett: Cristiano Ronaldo a Juventushoz igazolt. Ezzel a torinói klub többéves építkezésére tette fel a koronát.

A CR7-saga jelentőségéhez képest viszonylag hamar lezárult. Alig két hét alatt igazolt Ronaldo a Real Madridtól a Juventusba. A regnáló olasz bajnok azzal a céllal igazolta le a portugál klasszist, hogy 22 év után végre megnyerje a Bajnokok Ligája-serleget. Ehhez a feladathoz a legjobb ember Ronaldo, hisz mintha neki találták volna ki ezt a sorozatot. A BL-ben akkor is villog, ha ő vagy a csapata rosszabb formában van, 105 BL-meccsen 101 gólt lőtt.

Van Ronaldo leigazolásának azonban egy másik aspektusa is. Mégpedig a gazdasági szempont, Ronaldo maga is egy márkanév, amellyel a Juventus a globális futballpiac jelentős tényezőjévé válna, mint a Real Madrid, a Manchester United vagy a Barcelona.

A Juventus már évek óta azon dolgozik, hogy ne csak futballklubként tekintsünk rá, hanem mint egy önálló márkára. Ronaldóval ezt a törekvését is kipipálhatja az Öreg Hölgy.

A Juventus brand

A Juventus brand építése még 1993-ban kezdődött, amikor saját stadionjukat kezdték tervezni, ehhez szervesen kapcsolódott, hogy 1994-ben kinevezték a Juventus eddig legismertebb sportigazgatóját, Luciano Moggit. Ennek a lendületnek vetett véget a 2006-os Calciopoli, aminek következtében a klubot visszasorolták a Serie B-be. Egy év után aztán újra a Seria A-ban vitézkedett az Öreg Hölgy, de az eredmények a 2011/12-es szezonig nem jöttek. 2011. szeptember 8-án átadták az új stadiont, ezzel a Juventus, mint csapat és mint márka is szárnyalni kezdett. Azóta a csapat zsinórban hétszer lett olasz bajnok, négyszer hódította el az olasz kupát és kétszer játszott BL-döntőt, igaz, mindkettőt elbukta. Olyan focistákat igazolt le, mint Pirlo, Tévez, Dani Alves, vagy 2016-ban Gonzalo Higuaín, aki a Serie A legdrágább igazolása lett.

2013-ban vásárolta meg a torinói önkormányzattól a Continassa városrész 99 évre szóló területhasználati jogát. Az Allianz Stadion közelében található területen hat nagyobb ingatlanfejlesztési projektet terveznek, amivel létrejön a klub saját mini-városa, a J Village. Itt kap helyet az új edzőközpont, a klub központi irodája, a médiaközpont, egy szurkolói bolt, egy nemzetközi iskola és a J Hotel is.

2017-ben a klub régi címerét újra váltották, egy modernebbre, amely logóként is használható. A Juventus egy olyan címert tervezett, amelyet a digitális korszakban logóként is lehet használni. A közösségi médiában, a mobileszközökön sokkal jobban mutat a letisztult dizájn, és könnyebben használható a kommunikációs kampányokban is. Ezt az építkezést koronázta meg Ronaldo leigazolásával a Juventus.

A Ronaldo brand

Ronaldo miért egy ilyen építkezés csúcsa? Mert a portugál klasszis maga is egy márka. A világon mindenhol ismerik a nevét, a Facebookon 120 millió, az Instagramon pedig 130 millió követője van. Kedden az Instagramjára posztolt egy képet a vakációjáról, két nap alatt több mint 10 millióan kedvelték. Elképesztő marketinges potenciál van Ronaldóban, amit a Juventus kész kihasználni. Az átigazolás teljes összege, különböző juttatásokkal és CR négy évre szóló fizetésével együtt kb. 340 millió euró. Aminek a fele a hivatalos bejelentés után pár órával már meg is térült, hisz a klub értéke 665 millió euróról 815 millióra ugrott. Az alatt a pár nap alatt, amíg az átigazolás lezajlott, a Juventus részvényei 35%-kal növekedtek. A zebrák CR érkezésével a különböző szponzori bevételek 30%-os növekedését várják. Ráadásul a mezeladás is soha nem látott mértéket ölthet, a hivatalos bejelentés után pár órával a Juventus hivatalos webshopjának oldala szervertúlterhelés miatt leállt.

A közösségi médiában is ugrásszerűen megnőtt a Juve ázsiója. A Facebookon kedden este már több mint 500 ezerrel növekedett a Juventus hivatalos oldala kedvelőinek száma, az Instagramon 100 ezerrel.

A Juventus elnökének, Andrea Agnellinek kezében van a FCA (Fiat Chrysler Automobil) csoport is, amelyhez olyan autómárkák tartoznak, mint a Fiat, az Alfa Romeo, a Jeep, a Maserati vagy a Ferrari, amelyek egyikének vagy mindegyikének reklámarca lehet Ronaldo. Az olasz Tuttosport szerint azzal, hogy a Juventus leigazolta Ronaldót, évi 80 milliós plusz bevételre tehet szert. Ilyen az, amikor két világmárka egymásra talál.

Conte étterme

Antonio Conte, aki Max Allegri előtt vezette a Juventust, távozása előtt azt mondta, hogy ha 10 euród van, nem mész be egy 100 eurós étterembe vacsorázni. Ezzel arra utalt, hogy olcsó igazolásokkal nem lehet a Bajnokok Ligájában sikeresnek lenni. Mára elérkeztünk oda, hogy a Juventus megvette a világ egyik legjobbját, ezzel nem csak óriási lépést tett a BL-megnyeréséhez (8 az 1-hez az odds az Öreg Hölgyre, csak Manchester Cityre és a Barcelonára kisebb, a Realra így már nagyobb), de újra a topbajnokságok közé repítette azt a Serie A-t, amely mostanra már csak a nevéből élt. Christian Vieri, az olasz labdarúgás egykori sztárja azt mondta, hogy az olasz futball számára Ronaldo egy lottóötös. Eddig az olasz bajnokságról nem nagyon beszéltek, hisz igazán nagy sztárok nem játszottak itt, de Ronaldo érkezésével ez megváltozik.