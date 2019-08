Juventus–Napoli a tévében

9.15 – ČT SPORT: Angola–Szerbia, Lengyelország–Venezuela, Oroszország–Nigéria és Irán–Puerto Rico férfikosárlabda-vb-meccsek felváltva

10.00 – EUROSPORT 2: Tour of Almati kerékpárverseny

10.15 – M4 SPORT: Forma-3, Belga Nagydíj, 1. futam

11.45 – M4 SPORT, SPORT 2 (cseh): Forma-1, Belga Nagydíj, 3. szabadedzés

12.30 – ČT SPORT, EUROSPORT 2: Víziszlalom, Vk, Németország

13.00 – SPORT 2 (magyar, cseh): Darts, BDO World Trophy

13.00 – ARENA SPORT 1: Austrian Darts Championship

13.00 – DIGISPORT 1 (szlovák): Wehen–Regensburg német másodosztályú focimeccs

13.00 – DIGISPORT 2 (szlovák): Dresden–St. Pauli német másodosztályú focimeccs

13.20 – ČT SPORT: Fülöp-szigetek–Olaszország, Elefántcsontpart–Kína, Argentína–Dél-Korea és Spanyolország–Tunézia férfikosárlabda-vb-meccsek, felváltva

13.30 – PREMIER SPORT, SPÍLER1 TV: Southampton–Manchester United angol bajnoki focimeccs

13.30 – ARENA SPORT 1: Bristol City–Middlesbrough angol másodsztályú focimeccs

14.00 – ARENA SPORT 2: Junior klubvilágbajnoki hokimeccs, a 3. helyért

14.45 – M4 SPORT, SPORT 1 (cseh): Forma-1, Belga Nagydíj, időmérő edzés

15.00 – SPORT 1 (magyar): Lóverseny, Kincsem+

15.00 – EUROSPORT 1: Vuelta kerékpárverseny, 8. szakasz

15.30 – SPORT 1 (magyar), DIGISPORT 1 (szlovák): Bayern München–Mainz német bajnoki focimeccs

15.30 – ARENA SPORT 1: Austrian Darts Championship

15.30 – SPORT 1 (cseh): Lulea–Liberec jégkorong Bajnokok Ligája-meccs

15.30 – DIGISPORT 2 (szlovák): Schalke–Hertha német bajnoki focimeccs

15.30 – NOVA SPORT 2: Wales–Írország barátságos rögbimérkőzés

16.00 – EUROSPORT 2: Német kerékpáros-körverseny, 3. szakasz

16.00 – PREMIER SPORT, SPÍLER1 TV: Chelsea–Sheffield United angol bajnoki focimeccs

16.00 – SPORT 1 (cseh): RB München–Banská Bystrica jégkorong Bajnokok Ligája-meccs

17.00 – M4 SPORT: Érd–Ferencváros magyar bajnoki női kézilabda-mérkőzés

17.00 – DIGISPORT 3 (szlovák), SPÍLER2 TV: Osasuna–FC Barcelona spanyol bajnoki focimeccs

17.30 – DIGISPORT 3 (magyar), NOVA SPORT 2: Olympique Lyon–Bordeaux francia bajnoki focimeccs

17.45 – SPORT 1 (cseh): Plzeň–Rungsted Seier jégkorong Bajnokok Ligája-meccs

18.00 – DIGISPORT 1 (magyar), DIGISPORT 2 (szlovák): AC Milan–Brescia olasz bajnoki focimeccs

18.00 – ARENA SPORT 1: Junior klubvilágbajnoki hokimeccs, döntő

18.00 – EUROSPORT 2: US Open tenisztorna

18.05 – EUROSPORT 1: US Open tenisztorna

18.15 – SPORT 1 (magyar): Union Berlin–Borussia Dortmund német bajnoki focimeccs

18.30 – PREMIER SPORT, DIGISPORT 2 (magyar): Burnley–Liverpool angol bajnoki focimeccs

19.00 – SPORT 2 (magyar): Darts, BDO World Trophy

19.00 – SPÍLER1 TV, DIGISPORT 3 (szlovák): Salakmotoros-vb, Németország

19.00 – SPÍLER2 TV: Getafe–Alavés spanyol bajnoki focimeccs

19.15 – ARENA SPORT 2: Austrian Darts Championship

19.15 – M4 SPORT: Újpest–Budapest Honvéd magyar bajnoki focimeccs

19.15 – ORANGE SPORT 1: Příbram–Plzeň cseh bajnoki focimeccs

20.00 – DIGISPORT 3 (magyar), NOVA SPORT 2: Nantes–Montpellier francia bajnoki focimeccs

20.00 – SPORT 2 (cseh): Sporting–Rio Ave portugál bajnoki labdarúgó mérkőzés

20.45 – DIGISPORT 1 (magyar, szlovák): Juventus–Napoli olasz bajnoki focimeccs

21.00 – DIGISPORT 2 (szlovák), SPÍLER2 TV: Real Betis–Leganés spanyol bajnoki focimeccs

22.00 – SPORT 1 (magyar), SPORT 2 (cseh): Vaszil Lomacsenko–Luke Campbell ökölvívó-mérkőzés