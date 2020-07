Jövőre is extraligások a galántaiak

„Úgy indultunk neki a szezonnak, hogy szerettük volna benntartani a csapatot, ami végül sikerült – értékelte lapunknak az újonc galántaiak teljesítményét Biró László csapatvezető. – Furcsa helyzet állt elő, mivel a koronavírus-járvány miatt a legtöbb tornateremben játszott sportágban nem folytatódtak a küzdelmek. Sokáig vártunk a döntésre, végül az asztaliteniszben kizárólag az extraliga indult újra. A hosszú kihagyás után senki sem tudta, mire számítson, nem sejthettük, ki milyen formában tér vissza. Sokáig edzeni sem tudtunk, mivel a tornatermek zárva voltak.ˮ



A galántaiak végül a 12 csapatos bajnokság 10. helyén zárták a szezont, tehát kivívták a bennmaradást. Amennyiben a koronavírus-járvány alatt lefújták volna a bajnokságot, úgy is bennmaradtak volna, mivel akkor szintén a 10. helyen álltak. Ehhez azonban feltétlenül szükséges volt az utolsó fordulóban kivívott győzelemre.



„Az utolsó fordulóban egy igazi ki-ki meccset játszottunk a bennmaradásért a Rybník csapata ellen, amit sikerült megnyernünk. Most már az új szezont tervezzük. Szeretnénk stabilizálni a pozíciónkat, és inkább a középmezőnybe akarunk tartozni, mint újra a kiesés ellen küzdeni. Ezért szeretnénk egy olyan játékost hozni, aki legalább egy szinten van a legerősebb két játékosunkkal, vagy akár jobb tőlük. Ez azonban még alakulóban van, nem tudok neveket mondaniˮ – tette hozzá Biró László.



A csapatvezető szerint most a szponzorokat is nehezebb megszólítani: „Bár a város a költségvetésből 10 százalékot minden sportegyesülettől elvett, nem akarunk panaszkodni, ezt szolidaritásból vállalni kellett, mint minden más egyesületnek.ˮ

Biró László bízik abban, hogy az eddigi támogatók kitartanak a csapat mellett, valamint hozzátette, hogy a galántai klub legjobbja, Wiltschka Dávid és Biró Bálint jövőre is a csapatot erősíti, míg Csejtey Richárd sorsa egyelőre kérdéses.