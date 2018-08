José Mourinho önmaga paródiája lesz az MU élén?

Edzői pályafutása alatt José Mourinho még egyetlen csapatánál sem töltött el hosszabb időt, mint három szezon, és talán legalább ennyire fontos tény az is, hogy egyetlen alkalommal sem ért senkit sem váratlanul a távozása. José Mourinho a harmadik szezonját kezdi a Manchester United élén, és kezdésnek – bár inkább folytatásnak – rögtön akkorát rúgott a klubjába és a játékosaiba, hogy az a nemzetközi futballban gyakorlatilag példátlannak mondható.

Mint az talán ismert, több mint százezer néző előtt a Liverpool 4–1-re legyőzte a Manchester Unitedet a Nemzetközi Bajnokok Kupája (ICC) keretében szombaton az egyesült államokbeli Ann Arborban. A meccset követően Mourinho nekiment a bírónak, saját csapatának és a klubvezetésnek is.

„Még két játékost szeretnék igazolni, de úgy gondolom, erre nem lesz lehetőségem. Egyet talán sikerül. Adtam egy öt nevet tartalmazó listát a klubvezetőségnek még hónapokkal ezelőtt. Most várok, hogy legalább egyet át tudunk-e igazolni közülük. Ha nem, akkor harcolunk a jelenlegi kerettel” – kezdte a Liverpooltól elszenvedett vereség után, még viszonylag visszafogottan, majd belelendült.

„Ez nem a mi csapatunk. Olyan összeállításban kezdtünk a meccsen, amelyből a játékosok fele nem is lesz a kerettel augusztus 9-e után. Nem lesznek már a klubnál. Ez egyszerűen nem a mi csapatunk volt. Nemhogy a keretem fele, de a 30%-a sincs itt most, úgyhogy ne is vegyék figyelembe, ami történt. Vagy gondolják, hogy Alexis boldog, ha körbenéz? A Liverpoolnál a legtöbb játékos hadra fogható volt, tudtak rotálni, mi nem. Üres volt a tartály. Mit adott nekem ez a mérkőzés? Az égvilágon semmit...” – folytatta a méregzsák saját játékosait, egyben a klubvezetést is ostorozva ezzel. De még voltak tartalékai.

„A bíró kiválasztásánál hibáztak a szervezők, valószínűleg a baseballszövetségtől küldtek valakit, mert egyáltalán nem értette a labdarúgást. Vicces volt. Egyébként nagyon jó volt a hangulat, de én a nézők helyében nem jöttem volna ki erre a meccsre. Nem költöttem volna erre a két csapatra a pénzem” – összegezte a látottakat a Special One.

José Mourinho eredményei Porto (2002–2004) Bajnok (2): 2002–03, 2003–04 Kupagyőztes (1): 2002–03 Szuperkupa (1): 2003 Bajnokok Ligája (1): 2003–04 UEFA Kupa (1): 2002–03 Chelsea (2004–2007, 2013–15) Bajnok (3): 2004–05, 2005–06, 2014–15 FA-kupa (1): 2006–07 Ligakupa (2): 2004–05, 2006–07, 2014–15 FA Community Shield (1): 2005 Internazionale (2008–2010) Bajnok (2): 2008–09, 2009–10 Kupagyőztes (1): 2009–10 Szuperkupa (1): 2008 Bajnokok Ligája (1): 2009–10 Real Madrid (2010–2013) Bajnok (1): 2011–12 Kupagyőztes (1): 2010–11 Szuperkupa (1): 2012 Manchester United (2016–) Ligakupa (1): 2016–17 Szuperkupa (1): 2016 UEFA Európa Liga: 2016–17

Óriási volt a kontraszt, ahogy a meccset követően a mindig vidám, energikus és bohém Jürgen Klopp került sorra. Őt ezen a sajtótájékoztatóján szembesítették José Mourinho korábbi nyilatkozatával, mely szerint a négy játékosra 200 millió eurót költő Liverpoolnak meg kell nyernie az angol bajnokságot, „noha bizonyára ez óriási terhet ró a játékosokra és az edzőre”.

„Életem egyik fő célja, hogy megnevettessem José Mourinhót. Ritkán, de sikerülni is szokott – mondta Klopp. – Én ugyan sosem beszélnék a Manchester Unitedról, ha nem kérdeznek róla, de szabad világban élünk, mindenki azt mond, amit akar. Ha örül az átigazolásainknak, én is örülök” – zárta rövidre a témát Klopp, aki valóssággal felvillanyozta a sajtótermet Mourinho borongása után.

Ezt követően felmerül a kérdés, José Mourinho vajon mennyire tekinthető még Special One-nak, s hogy vajon az egykori becenév nem fordult-e át mára a gúnynevek közé?

Mourinhót nem nyűgözte le a Li­verpool elleni edzőmeccs. Mou­rinhót nem nyűgözték le a játékosai. Mourinhót nem nyűgözte le a játékvezetés, és José Mourinho nincs elragadtatva a klubvezetéstől sem. Egyáltalán, semmitől sem, 2018-ra José Mourinho lett a futballvilág nagy savanyú uborkája, a megtestesült Tunyacsáp, aki egyre erőszakosabban teszi fel ugyanazokat a lemezeket, melyek már egy-két évvel ezelőtt is hamisan, üresen és főleg unalmasan szóltak.

A Manchester Unitednél azonban mégis sikerült új szintre emelni a sopánkodást, a feszültséggerjesztést, a vádaskodást – elsősorban azzal, hogy 12 perces monológgal törölte bele a lábát a klubba, miután minősíthetetlen játékkal esett ki a Sevilla ellen hazai pályán a BL-ből – a 200 millió fontos erősítések ellenére.

„Életben vagyok. Nem fogok elmenekülni, eltűnni vagy sírni, mert hallottam néhány pfújolást. Én ültem már ebben a székben győztes edzőként a Portóval és a Real Madriddal is, a Manchester Unitednek nem újdonság az, hogy kiesik a BL-ből” – mondta a portugál szakember – aki egyébként sorozatban a harmadik alkalommal nem jutott el csapatával a legjobb nyolc közé a BL-ben –, miközben a világ tátott szájjal figyelte, hogyan pocskondiázza klubját, saját, korábbi sikereit a középpontba állítva.

Sir Alex mindent köszön Május ötödikén az egész futballvilágot megrázta a hír, hogy Sir Alex Fergusont, a Manchester United korábbi legendás menedzserét agyvérzéssel kórházba szállították és életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A 76 éves Ferguson felépült a betegségből, az angol klub közösségi oldalán üzent, megköszönte a segítséget és a rengeteg támogatást. „Először is szeretnék köszönetet mondani a kórházi dolgozóknak, nagyszerű ellátást kaptam, nagyon hálás vagyok érte a családommal együtt. Higgyék el, nélkülük ma nem ülnék itt. A világ minden tájáról kaptam pozitív üzeneteket, köszönöm a támogatást. Az előttünk álló szezonban újra ott leszek a lelátón a későbbiekben. Addig is minden jót kívánok José Mourinhónak és a csapatnak” – mondta Sir Alex Ferguson, aki májusi műtétje óta először állt a nyilvánosság elé.

Láttuk már ezt a fajta forgatókönyvet, például a Real Madridnál. Szinte el sem kezdődött a harmadik szezonja, mikor már érezni lehetett: nagy a baj. Szeptemberben kezdtek jelentkezni a problémák. A csapat legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo nem ünnepelte a góljait a Granada elleni meccsen szeptember elején. „Ha nem ünneplek egy gólt, akkor az azért van, mert nem vagyok boldog” – mondta a portugál klasszis a mérkőzés után, majd megjegyezte, boldogtalanságának szakmai okai vannak.

Október elején arról írtak a spanyol lapok, hogy Sergio Ramos és Mourinho viszonya annyira meg­romlott, hogy a védő elmenekülne a klubtól, csak hogy ne kelljen együtt dolgozniuk. Állítólag Ramos megjegyzést tett az edzőre, ami aztán eljutott Mourinhóhoz, emiatt romlott meg a viszonyuk. Mourinho ezért a Manchester City elleni BL-csoportmeccsen a kispadra ültette Ramost, aki nem sokkal később bocsánatot nyert, és visszakerült a kezdőbe.

Munkássága kapcsán az El País című napilap azt írta, „Mourinho káoszt teremtett a Real háza táján”, az újság szerint a korábbi vezetőedzők közül senki sem volt „bizarrabb” a portugálnál.

Mourinho és a sajtó viszonya folyamatosan romlott, az edző pedig többször elmondta, mennyire rosszul viseli, hogy Madridban nem tud úgy kimozdulni a családjával, hogy ne zaklassák őket. Ezért is támadhatott rá egy férfira, aki aláírást kért tőle vásárlás közben. A bajnokikon is dühöngött, harmadik helyen álltak a bajnokságban, tizenhat ponttal lemaradva a Barcelona mögött. Közben egyre többet beszélt az angol futballról: „nincs is jobb hely, ahová mehetnék, Angliában érzed igazán a szenvedélyt, hogy mennyire szeretik ezt a játékot” – nyilatkozta a Manchester United elleni BL-nyolcaddöntőre készülve, egyben persze magát ajánlgatva a kispadra.

Aztán itt áll, öt évvel később, és mintha kihűlt volna az a bizonyos szenvedély, látni se bírja ezeket a rissz-rossz játékosokat, de még csak nézőként se látogatna ki a stadionba, pfejj, hát mivé lett a világ?

Edzői pályafutása alatt José Mou­rinho még egyetlen csapatánál sem töltött el hosszabb időt, mint három szezon, és talán legalább ennyire fontos tény az is, hogy egyetlen alkalommal sem ér senkit sem váratlanul a távozása. Várhatóan ezúttal sem fog.

Hegedűs Henrik