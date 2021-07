Jedlička bravúrt bravúrra halmozott, de a DAC kikapott Belgrádban

A DAC labdarúgócsapata 1:0-ra kikapott Belgrádban a több ziccert is elpuskázó Partizan ellen a labdarúgó Európa-konferencialiga-selejtezők második fordulójának első mérkőzésén.

Partizan–DAC 1:0 (1:0) Góllövő: Markovics (19.) Sárga lap: Jovics, Miljkovics, ill. Vera, Balic, Taiwo, Brunetti. PARTIZAN: Sztojkovics–Miljkovics, Vujacic, Saninacin, Urosevics–Jojics (74. Szcsekics), Zgyelar–Markovics (74. Holender), Pantics, Jovics (61. Natcho)–Gomes (90. Milanovics). DAC: Jedlička–Vera, Kružliak, Beszkorovajnij, Brunetti, Moumou (61. Ciganiks)–Balic (75. Njie), Schäfer, Fábry (61. Nebyla)–Divkovic (75. Nicolaescu), Taiwo (80. Sharani).

A Partizan-drukkerek nagyjából másfél év után térhettek vissza a lelátóra, hogy szeretett csapatuknak szurkoljanak. A Partizan szépnek éppen nem mondható, elavult stadionjában a korlátozások szerint 13 ezer néző lehetett jelen, míg az UEFA szabályai szerint vendégdrukkerek nem lehettek ott a mérkőzésen.

Németh Antal vezetőedző a tőle megszokott 3–5–2-es rendszerben küldte pályára csapatát, a széleken Vera és Moumou kapott szerepet, a védő hármast Beszkorovajnij és Kružliak mellett Brunetti alkotta.

Két perc után már hátrányba kerülhetett volna a DAC, Moumou eladott labdája után gyors akciót vezetett a Partizan, de Jedlička bravúrral védett. Az első 5 perc egyértelműen a hazaiaké volt, akiket láthatóan felvillanyozott a remek hangulat. A dunaszerdahelyiek a 7. percben egy pontatlan Schäfer-lövéssel adtak életjelet magukról, majd két perccel később Moumou is eltalálta a kaput. Amikor már úgy tűnt, hogy a kezdeti hazai nyomás alábbhagy, újabb két gólhelyzete is kimaradt a Partizannak, és újra visszavette az irányítást, a 19. percben Markovics révén pedig megszerezte a vezetést is – 1:0.

A gólt megelőző percekben azonban nézőtéri rendbontások borzolták a kedélyeket, a Partizan-keménymag néhány tagja provokációt szított a fő lelátón, legalább két tucatnyian szálltak be a szurkolói csoportok közötti bunyóba, majd a provokálók visszamenekültek a sajátjaikhoz, a kapu mögé.

A gól után nem tudta átvenni a kezdeményezést a DAC, a Partizan uralta a játékot. A dunaszerdahelyiek védelme folyamatosan nyomás alatt volt, a támadásokért felelős játékosok (elsősorban Taiwo és Fábry) pedig súlytalanok voltak a pályán. 1:0-s állással vonultak szünetre a csapatok, de ez inkább csak a Partizan borzalmas helyzetkihasználásának és Jedličkának volt köszönhető.

Az 50. percben Jedlička ismét bravúrosan megtartotta a DAC-ot, kétszer is lelopta az ellenfél lábáról a labdát gólhelyzetben. A játék képe nem változott, a Partizan a mezőnyben energikusan és ötletesen futballozott, de a befejezéseknél pontatlan volt.

Egy óra elteltével Németh Antal Nebylát és a debütáló Ciganiksot is pályára küldte. Ezután kicsit feljavult a DAC játéka, de a 71. percben ismét Jedlička bravúrjára volt szükség, hogy 1:0 maradjon az állás. Az utolsó 20 percre pályára lépett Njie és Nicolaescu is a sárga-kékeknél, és innentől kezdve végre megszűnt a hazaiak fölénye. A játék azonban mindössze kiegyenlítettebb lett, a DAC nem jutott komoly gólszerzési lehetőséghez. A mérkőzés képe alapján a DAC számára nem rossz eredmény az 1:0 a jövő csütörtöki visszavágó előtt.