II. fociliga: Polievka főzte a feketelevest Somorján

Gálánsan viselkedtek az ŠTK Somorja vezetői, akik az elmúlt héten teljesítették ellenfelük kérését és beleegyeztek abba, hogy az eredetileg kitűzött fél tizenegy helyett két órával később kezdődjék a bajnoki összecsapás. A besztercebányaiak azzal érveltek, hogy nem szeretnének túl korán útra kelni, a szállodák meg a járvány miatt zárva vannak.



A pályán már nem udvariaskodtak a hazaiak, mert kezdettől fogva nagy iramot diktáltak. Csaknem végig mezőfölényben voltak (a labdatartás 57:43% volt a javukra). Ám összjáték helyett rendszerint magas labdákat ívelgettek a tizenhatos fele, ott azonban a hórihorgas védők különösebb gond nélkül hárítottak, sőt: többször veszélyes ellentámadásokat indítottak. Kivételt a 15. perc jelentett, amikor Baez lapos passzal ugratta ki Jančót, aki tizenhat méterről centiméterekkel lőtt a bal kapufa fölé. Kisvártatva a hazai kapu forgott veszélyben, de a mindössze 19 éves Veszelinov jó érzékkel vetődött ki és leszedte a labdát az egyedül kapura törő Frimmel lábáról. Ezután már a kezdeti nagy rohanás alábbhagyott, mindkét csapat igyekezett uralni a középpályát, lezárni a szabad területeket. Ezért főleg a középpályán hullámzott a játék, a szünetig már egyetlen gólhelyzet sem akadt.



Fordulás után ismét nagyobb sebességre kapcsoltak a vendéglátók, de mivel továbbra is a magas labdákat erőltették, még veszélyes helyzetet sem tudtak teremteni a rutinos vendégek kapuja előtt. A somorjaiak játékán meglátszott az is, hogy a kényszerszünet miatt több mint ötven napig nem játszottak tétmérkőzést. A 62. percben azonban igazolták, hogy nem felejtettek el focizni: látványos hazai támadás végén Čunta a kifutó Hruškát találta el, aki aztán szögletre mentett.



Ekkor már csereként pályára lépett a hosszú sérüléséből felépült Róbert Polievka, akinek minden megmozdulása veszélyt jelentett. Negyedórával a vége előtt a félpályán lecsapott egy elhibázott hazai passzra, középen elviharzott, és mintegy 15 méterről kilőtte a bal alsó sarkot – 0:1. Hiába cseréltek a somorjaiak, mindhiába harcoltak az egyenlítésért, nem sikerült nekik legalább az egyik pontot otthon tartani, holott a játék képe alapján a döntetlen igazságosabb lett volna. A rutin is a vendégeket erősítette. Így aztán a vendéglátóknak egyelőre nem sikerült megerősíteni a helyüket a tabella középmezőnyében. Javításra még ősszel két lehetőségük lesz, habár a Skalica idegenben, majd pedig a Podbrezová otthon nehéz ellenfélnek ígérkezik.

Šamorín–Banská Bystrica 0:1 Góllövő: Polievka (75.). Játékvezető: Čiernik. Sárga lap: Castillo, Oinkonomou, Baez, ill. Starší, Polievka. ŠTK: Veszelinov–Pančík, Oikonomou, Malý, Mendez (46. Fuják)–Veselovský (77. Švec), Baez, Jančo (65. Nagy P.), Mouma–Čunta (87. Stašík), Rymarenko (77. Bogi).