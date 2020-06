II. fociliga: óriási az elégedetlenkedés, visszaléphet a Skalica

A szlovák szövetség döntése értelmében a 15. forduló utáni állás alapján kezdi a hat csapat (Banská Bystrica, Dubnica, Skalica, Poprad, Žilina B, Podbrezová) az ötfordulós rájátszást, de ha a 16–17–18. fordulók során már találkoztak egymással az érintett csapatok, azt az eredményt is hozzászámítják az álláshoz. A rájátszás győztese megmérkőzhet a Fortuna Liga utolsó helyezettjével az élvonalbeli tagságért.



Skalica: a döntés egy színjáték eredménye

A Skalica honlapján található közlemény szerint az sem kizárt, hogy a csapat megtagadja a pályára lépést a rájátszás során, vagy hogy nem jelentkeznek be a II. liga következő szezonjára. A Skalica helyezése ugyan nem változott a tabellán a módosítások után, viszont háromról hat pontra nőtt a lemaradása a második Dubnicával szemben.



„Ki az, aki egyáltalán ilyen forgatókönyvet javasolt? A II. ligát irányító szervezet a bajnokság lefújását javasolta. Most már elégedett lehet a Banská Bystrica csapata, hiszen ugyanúgy 6 pont az előnye az élen velünk szemben, de 12 mérkőzés helyett már csak 4-et kell lejátszania. A Dubnica ráadásul még javított is a helyzetén. Igazságosabb lett volna, ha csak az első hat csapat egymás elleni mérlegét számolják be a táblázatba, úgy szorosabb lett volna az állás, és a nézők számára is izgalmasabb lett volna a végjáték, ha minden csapat számára téttel bírnak a mérkőzések. Átvertek bennünket, és nem vagyunk biztosak abban, hogy asszisztálni akarunk ahhoz a színjátékhoz, amely során a Banská Bystrica és a Dubnica megvalósították ezt a forgatókönyvetˮ – áll a közleményben.



Az írás azt is kritizálja, hogy miért csak 11 nappal a rajt előtt döntöttek a folytatásról, és hogy miért nem készítettek korábban több lehetséges forgatókönyvet. A Skalica kulisszák mögötti játszadozások eredményének tartja a döntést.





Banská Bystrica: ellentmondásos döntés

Milan Smädo, a Dukla Banská Bystrica vezérigazgatója elismerte, hogy ellentmondásos döntés született. „Jó hír, hogy a szövetség foglalkozott a dologgal, másrészt a korábbi rossz döntéseket nehéz kijavítani. Sportolni a pályán kell, nem a zöld asztalnál. A rájátszás szabályai nehezen értelmezhetők, az egyszerű szurkoló nem is fogja megérteni, mi történik. Tiszteletben tartjuk a döntést, annak ellenére, hogy a játékosokat a múlt héten már szabadságra küldtükˮ – fogalmazott a besztercebányai klub honlapján Smädo.





Poprad: ez amatörizmus

A rájátszást a negyedik helyről kezdő poprádiak alelnöke, a volt szlovák válogatott Stanislav Šesták sem leplezte elégedetlenségét.



„A II. liga úgy fejeződik be, hogy két csapat egyenlő eséllyel küzd a feljutásért, további négy pedig asszisztál ehhez. Nincs problémánk azzal, hogy a legjobb feljusson, ez teljesen rendben van. De olyan csapatokat kevernek bele a harcba, amelyek a felállított szabályrendszernek köszönhetően tét nélkül fognak játszani. A legjobb kapja meg az esélyt a feljutásra, de azzal a döntéssel, hogy játsszunk le négy mérkőzést, aztán meglátjuk, mi lesz, csak az igazságosság illúzióját keltik. Hasonlóan irreálisnak tartjuk a helyzetet, mint a Skalica. A negyedik helyen állunk, négy meccset fogunk játszani és nyolc ponttal vagyunk lemaradva az első két helyezettől. Az esélyünk csak elméleti. Az első verzió szerint az első helyezett feljutott volna, aztán jött az, hogy senki sem jut fel, most meg ez az osztályozós dolog. Ez a rájátszás 10–15 ezer eurós kiadást jelent számunkra, ami gyakorlatilag ablakon kidobott pénz, mert semmit se nyerhetünk vele. Az alsóházi csapatok ezt az összeget megspórolják, zavartalanul készülhetnek a következő szezonra. Ilyen döntéseket én is meg tudnék hozni a barátaimmal a kocsmában. Szlovákia egyik felét megörvendeztetem, a másik felét kiborítom. Ez amatörizmusˮ – nyilatkozta Šesták. (lz)

