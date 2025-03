II. fociliga: bravúros fordítást mutatott be a somorjai STK a Pomléban

,,Nagyon ízlett a foci. Örültem, hogy lehetőséget kaptam, igyekeztem ezt meghálálni. Az egyenlítő gól előtt nem én voltam kijelölve a szögletre. Mondtam azonban, hogy vesztésre állunk, gyorsan elvégzem, hisz minden másodperc számít. Nagyon bennünk volt a győzni akarás. A 77. percben rápillantottam az eredményjelzőre és mondtam magamban, hogy ma muszáj győznünk, és hogy megcsináljuk. Örülök, hogy így is lett, a végén begyötörtük a labdát a kapuba. Nagyon fontos a jó kezdés. Megvan a három pont és azon leszünk, hogy fokozatosan kússzunk felvelé a táblázaton.

Szeretnénk nézőcsalogató focit játszani. Az első lépés kijött, remélem legközelebb még többen lesznek a Pomléban”

– folytatta Csóka Bálint.

A Bősről származó játékos sógora, az egykoron Somorján is megfordult Németh Tamás is ott volt a lelátón. Mint tudjuk, a komáromi KFC középpályása egy nappal korábban a zólyombrézóiak ellen (2:2) megszerezte az első Niké ligás gólját. ,,Általában úgy szokott lenni, hogy ha a Tomi gólt szerez, akkor másnap én is. Ma csak asszisztig jutottam, de maximálisan elégedett vagyunk. Győztünk” – zárta le mosolyogva Csóka Bálint.