Így láttuk a futballévet - III. rész

Az év játékosa: Alisson Becker, mert kapusok rulez! Azok közül pedig, akiket rendszeresen láttam játszani, Martin Jedlička. Az év csapata: Liverpool Az év edzője: Peter Hyballa. Gegenpressing! Rock and roll! Az év meccse: Cracovia–DAC 2–2. Állva néztem végig azt a meccset a krakkói Cracovia-stadion sajtótribünjén, mert ha leültem, nem láttam az asztal mögül a pálya legalább egynegyedét (egy meg nem nevezett év edzője mindig szívat, hogy „méter-tizenkettő” vagyok, hát ott úgy éreztem, igaza lehet), az asztal fölé hajolva gépeltem. Egész nap a meccs lázában égtünk, annyira vártuk a csodát, és a második percben úgy tűnt, hogy ez a csoda szépen elúszik… És nem úszott el mégsem, és megtörtént mégis. A tudósítás végi jegyzőkönyvben az utolsó pillanatig úgy hagytam: „Továbbjutott: XXX” (nekünk is megvannak a babonáink), és amikor végre lefújták, remegő kézzel írtam be, hogy D-A-C, annál a három betűnél többre már nem maradt volna erőm. Végig vigyorogtam az autóban hazafelé, ahogy az őzeket elriasztandó dudálva száguldottunk át a Tátrán, azzal a boldog érzéssel: az EL soha nem érhet véget. Az év pozitívuma: Egy régi terv és egy nagy álom vált valóra azzal, hogy a Gombaszögi Nyári Táborban szép számú közönség előtt beszélgethettem Marco Rossival, a magyar válogatott szövetségi kapitányával. Mindezt úgy, hogy éjjel háromra értem haza Krakkóból, és másnap még Gombaszögön is totális flow-ban nyomtam. Ez a két nap így egymás után annyi energiát adott, hogy azóta is abból élek. Az év negatívuma: A rimaszombati futball körüli gondok, politikai okokból végrehajtott személyi változtatások, az A csapat gyenge idénykezdete, az utánpótlás leépítése.

Az év játékosa: Lionel Messi, mert még mindig kiszámíthatatlan a pályán, soha nem tudni, mit követ el a következő pillanatban. Pedig gyötrik, faragják, rángatják, de így is a legjobb tud maradni. Úgy virtuózkodik, mintha folyton a futballtrónon ülne, pedig három évig hiányzott róla. Ezalatt talán visszagondolt gyerekkorára, amikor Rosarióban játék közben kőből és faágból építette az erődítményeket. Építőmester a futballpályán is. Az év csapata: A Liverpool FC. Nem azért, mert szurkolok a Vörösöknek, hanem azért, mert legmagasabbra törtek idén az angol döntős európai klubszínpadon. És van egy Szalah-juk, aki még decemberben is egy parádés salzburgi góllal tudott megajándékozni. Az év edzője: Nem szoktam figyelni a kispadokat. Jobban érdekel a pálya széli edzői mutatvány, a ketrec nélküli tigrisek pályára törési kísérletei. Peter Hyballa egész jól űzi ezt a műfajt, DAC-elődje, Marco Rossi a komolyság megtestesítője, de engem legjobban mégis Pavel Hapal szakálla zavart. Az év edzője cím helyett neki adnám az év szakálla címet. Az év meccse: Mindig az utolsó a legemlékezetesebb. December elején volt egy rangadó az NB I-ben, a listavezető Ferencváros a második Puskás Akadémiát fogadta, és nem tudta legyőzni (2–2). Nem ez az európai csúcs, de magyarországinak tetszett. Amíg tálcán kínálták a helyzeteket Zubkovnak a felcsútiak, nem voltak gondban az Európa-ligába belefáradt zöld-fehérek. De a szünetben Hornyák Zsolt, a köbölkúti származású vezetőedző közbelépett, s úgy ráhördült akadémiás légiósaira, hogy azok addig ostromolták az FTC kapuját, míg nem lett egyenlő az állás. Az év pozitívuma: Tart a DAC-mámor, összekovácsoló, hangulatgerjesztő és közönségszórakoztató a lelátón, eredményes a pályán. Apró lépések előre. Az év negatívuma: Hiába várom a csallóközi gyerekeket a DAC első csapatába. Talán túl sokat akarok? Nekem egy is elég, csak legyen.

Mészáros György, az Új Szó sportújságírója

Az év játékosa:

Robert Lewandowski. A Bayern München lengyel támadója óriási formában van, sorra döntötte meg a Bundesliga-rekordokat, és a Bajnokok Ligájában is elért pár mérföldkövet: többek között ő az első európai játékos a BL-történetében, aki egynél többször szerzett mesternégyest, és a leggyorsabb mesternégyes is az ő nevéhez fűződik. Ráadásul a lengyel válogatottban is szárnyal. Teszi mindezt sztárallűrök nélkül, szerényen. Nálam ő az év játékosa.

Az év csapata:

Számomra minden évben a Juventus lesz az év csapata. Azonban, ha objektíven nézem az évet, választhatnám a Liverpoolt is, amely BL-t nyert, vagy az Ajaxot, amely csodaszép focit játszott a BL kieséses szakaszában, és kiejtette a Realt és a Juventust is (fájdalmas sóhaj…). De az év csapata nálam a Southampton, amely hazai pályán 9–0-ra kikapott a Leicestertől az angol bajnokságban. A blama után a játékosok és az edzői stáb első lépése az volt, hogy jótékonysági célokra ajánlották fel bérüket, így próbálták első lépésként visszaszerezni a szurkolók bizalmát. Így is lehet, nem kell mindig kifogásokat keresni (igen, rád nézek, magyar közeg).

Az év edzője:

Legyen Jürgen Klopp, mert nincs jobb ötletem. És Ralph Hasenhüttl, a Southampton jótékonykodó mestere.

Az év meccse:

Juventus–Atlético Madrid, Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágó, amelyet az olaszok 3–0-ra nyertek, miután az első meccsen idegenben kikaptak 2–0-ra Simeone csapatától. Massimiliano Allegri utolsó éveinek egyik legjobb teljesítményét nyújtotta az Öreg Hölgy. Kőkemény védekezés, pontosság és precizitás jellemezte az olaszokat. Ráadásul a szünet utolsó pillanataiban a kamera ráközelített Ronaldo arcára, olyannyira eltökélt volt, és annyi fanatizmus áradt belőle, hogy nem lehetett kétség, a Juventus megfordítja a párharcot. Az már más kérdés, hogy a szezon további részében már nyoma sem volt ennek az eltökéltségnek, és a jó játékkal is adós maradt a csapat.

Az év pozitívuma:

Szakmai szempontból kiemelkedő volt a 2019-es évem. Azonban mind közül a legemlékezetesebb a spliti túra volt, a Horvátország–Magyarország 2020-as Eb-selejtező. Arról, hogy a magyarok gyenge játékkal, simán, 3–0-ra kikaptak a horvátoktól, most ne beszéljünk. A horvát szurkolók meccs előtti fiesztájáról viszont érdemes, ahogy a spliti stadion látképéről is, ahogy mögötte a nap alámerül a tengerbe. Illetve az új Puskás Aréna átadója. Vagyis a stadion, a maga monumentalitásával.

Az év negatívuma:

Az év meccsének beharangozott Magyarország–Szlovákia 2020-as Eb-selejtező. Jól játszottak Szalaiék, mégis kikaptak, ezzel el is úszott a továbbjutás….